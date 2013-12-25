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Dünya

Brad Pitt'li afiş ırkçılık tartışmalarını başlattı

Filmin dağıtımcılığını üstlenen Lionsgate, İtalyan sinemalarının 12 Yıllık Esaret filminin orjinal afişini değiştirerek, Brad Pitt'i öne çıkarması tepkiye neden oldu

25 Aralık 2013 12:33

İtalya’da, 12 Years a Slave (12 Yıllık Esaret) filminin afişinde siyahi aktör yerine filmde küçük bir rolü bulunan Brad Pitt’in öne çıkarılması ırkçılık tartışmalarını başlattı.

Ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, başrolünde Chiwetel Ejiofor’un olduğu, özgür bir adamken köle olarak satılan Solomon Northup’ın hikayesini anlatan '12 Years a Slave' İtalya’da tartışma başlattı.

Filmin orijinal afişinde Chiwetel Ejiofur yer alırken, İtalyan sinemaları filmde küçük bir rolü olan Brad Pitt’i ön plana çıkarmayı tercih etti. Mikro blog Tumblr’da bir kullanıcı tarafından ortaya çıkarılan afiş kısa sürede internette hızla yayıldı.

Filmin dağıtımcılığını üstlenen Lionsgate olay hakkında inceleme başlatırken, afişin onay alınmadan kullanıldığını ifade etti.

Afişin değiştirilmesi ırkçı bir hareket olarak yorumlanırken, filmin daha çok izleyicinin dikkatini çekmesi etmesi için popüler oyuncu Brad Pitt’in tercih edildiği de gelen yorumlar arasında. Steve McQueen'in yönettiği film, bu yılki Oscar yarışının en iddialı yapımlardan. Film, 7 dalda Altın Küre ödüllerine aday gösterildi.

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