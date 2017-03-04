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BBC Türkçe

Fillon'a son darbe seçim kampanyası müdüründen

Fransa'da hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle zor günler geçiren muhafazakar cumhurbaşkanı adayı François Fillon, seçim kampanyasının müdürünü de kaybetti. Merkez ve merkez sağ çizgide partilerin oluşturduğu Demokrat ve Bağımsızlar Birliği (UDI) de,

04 Mart 2017 04:31

Fransa'da hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle zor günler geçiren muhafazakar cumhurbaşkanı adayı François Fillon, seçim kampanyasının müdürünü de kaybetti.

İstifasını veren Patrick Stefanini, Pazar akşamı görevine veda edeceğini açıkladı.

Öte yandan Fransa'da merkez ve merkez sağ çizgide partilerin oluşturduğu Demokrat ve Bağımsızlar Birliği (UDI), François Fillon'a olan desteğini çektiğini açıkladı.

UDI, hakkındaki yolsuzluk ve usulsüz ödeme iddiaları nedeniyle Cumhuriyetçi Parti'den Fillon yerine başka aday seçmesini istedi.

UDI lideri Jean-Christophe Lagarde, Fillon'un artık "yük" haline geldiğini ve aday olduğu sürece merkez-sağ'ın kesin bir yenilgiye doğru gittiğini söyledi.

Cuma sabahı da Fillon'un sözcüsü Thierry Solere istifa etmişti.

62 yaşındaki Fillon, eşi ve çocuklarına göstermelik işler için para ödemekle suçlanıyor.

Fillon'un Paris'teki evinde arama yapıldı.

Muhafazakar aday, daha önce seçim yarışının favorisi olarak görülüyordu ancak iddiaların ortaya çıkması ve soruşturma başlatılmasıyla birlikte kamuoyu yoklamalarında aldığı destek de hızla azaldı.

Fillon ise iddiaları reddediyor ve seçim yarışından çekilmeyeceğini söylüyor.

BBC'nin Paris muhabiri Hugh Schofield, UDI'nin sadece 28 milletvekili bulunan küçük bir parti olmasına karşın, Fillon'un partisi Cumhuriyetçilerle iş birliğinin önemli olduğunu ve Cumhuriyetçilerin tabanını genişlettiğini vurguluyor.

Fillon'un adaylıktan çekilmesi halinde yerini 71 yaşındaki eski başbakan Alain Juppe'nin alabileceği konuşuluyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 23 Nisan'da, ikinci turu 7 Mayıs'ta yapılacak.

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