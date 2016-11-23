Fillon'a kürtaj ve cinsel ayrımcılık eleştirisi

Fransa'da merkez sağdaki Cumhuriyetçiler partisinin cumhurbaşkanlığı seçimindeki aday adayı François Fillon, kürtaj ve cinsel ayrımcılık konusunda zor sorularla karşılaşıyor.

Rakibi eski Başbakan Alain Juppe, Fillon'u kürtaj konusundaki tutumunu netleştirmeye çağırdı.

Juppe, daha önce "Kürtaj temel bir insan hakkıdır" diyen Fillon'un bu açıklamasından geri adım attığını söyledi.

Kürtaja karşı çıkan fakat kürtaj hakkındaki yasaları değiştirmeyi düşünmediğini söyleyen Fillon ise bu açıklamaya "Arkadaşımın bu kadar alçalabileceğini düşünmezdim." Tepkisini gösterdi.

Cumhuriyetçi siyasetçi Nathalie Kosciusko-Morizet de hamile olduğu için bakan olmasının Fillon tarafından engellendiği iddiasını tekrardan dile getirdi.

Önseçimde elenen ve artık Juppe'yi destekleyen Nathalie Kosciusko-Morizet'in suçlaması ilk defa 2013 yılında ABD'nin NBC kanalında yer almıştı.

Franceinfo TV'ye konuşan Kosciusko-Morizet, geçmişteki iddiasını doğru olduğunu yinelerken, meselenin geçmişte kaldığını, Fillon'ın da bu durumdan pişman olduğunu açıkladığını anımsattı. Eski Ulaştırma Bakanı, kendi başına gelenin Fransız toplumunda yaygın bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Bazı Fransız siyaset yorumcuları da Nathalie Kosciusko-Morizet'nin hamilelik nedeniyle bakanlığının engellenmediğini savunurken, iddialarla ilgili Fillon'un ofisi açıklama taleplerine geri dönüş yapmadı.

Cumhuriyetçiler partisi Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa ABD'deki gibi bir önseçim düzenliyor.

Partinin destekçileri, Pazar günü gerçekleşecek oylamada Juppe veya Fillon'u cumhurbaşkanlığı adayı olarak belirleyecek.

Geçen hafta Pazar gerçekleşen önseçimin ilk turunda Fillon yüzde 44, Juppe yüzde 28 oy almış, ikilinin gerisindeki 5 aday ise elenmişti.

Fillon'a bir eleştiri de liberal ekonomik reformlar önermesi nedeniyle merkezdeki Demokratik Hareket'in lideri Francois Bayrou'dan geldi. Fillon'ın haftalık 35 saatlik mesai sınırını kaldırma ve kamudan 500 bin kişinin işine son verme gibi vaadlerini eleştiren Bayrou, bunun 'tehlikeli olacağı' uyarısı yaptı.