Filler insanlıktan korunmak için mutasyon geçirdi: Artık dişsiz doğuyorlar

Mozambik'te doğan Afrika fillerinin neden dişsiz doğduğuna ilişkin araştırma yapan bilim insanları, popülasyonunun yüzde 90'ını kaçak fildişi avcılığı nedeniyle kaybeden hayvanların, insanlardan korunmak amacıyla genetik bir mutasyon geçirdiği ortaya çıkarttı.

ABD’de yer alan Princeton Üniversitesi’nden bilim insanların, insanların vahşi hayvanların “anatomisini kelimenin tam anlamıyla değiştirdiğini” kanıtladı. Uzmanlar, hayvanları koruma çabalarının önemine dikkat çekti.

Afrika'da çok yaygın görülüyor

Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, dişsizliğe neden olan ve daha önce nadir görülen bir genetik mutasyon, fildişi kaçakçılığı nedeniyle avlanan Afrika fili gruplarında çok yaygın bir şekilde görülmeye başlandı.