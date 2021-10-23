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Çevre

Filler insanlıktan korunmak için mutasyon geçirdi: Artık dişsiz doğuyorlar

Afrika filleri popülasyonunun yüzde 90'ı kaçak fildişi avcılığı nedeniyle yok oldu

23 Ekim 2021 01:00

Mozambik'te doğan Afrika fillerinin neden dişsiz doğduğuna ilişkin araştırma yapan bilim insanları, popülasyonunun yüzde 90'ını kaçak fildişi avcılığı nedeniyle kaybeden hayvanların, insanlardan korunmak amacıyla genetik bir mutasyon geçirdiği ortaya çıkarttı. 

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