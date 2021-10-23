Filler insanlıktan korunmak için mutasyon geçirdi: Artık dişsiz doğuyorlar

Bununla birlikte, Mozambik’te 1977 -1992 yılları arasında süren iç çatışma esnasında orduya gelir elde etmek amacıyla fil nüfusunun yüzde 90'ını fildişi ticareti amacıyla katledildi. Dişleri olmayan hayvanlara ise dokunulmadı. Bu durum ise dişi fillerin dişsiz olma özelliğinin yavrularına aktarma olasılıklarının artmasına neden oldu.
"İnsanlık, kelimenin tam anlamıyla hayvanların anatomisini değiştiriyor”
Birkaç nesil sonra, bu durumun etkileri milli parkta yaşayan yaklaşık 700 fil grubu üzerinde hala görülebiliyor. Çalışmayı yöneten Princeton Üniversitesi ekoloji ve evrimsel biyoloji bölümünden Robert Pringle, bunun insan müdahalesinin doğaya etkisini gösterdiğini söyledi:
"Bu çalışmanın gösterdiğini düşündüğüm şey, bunun sadece rakamlardan daha fazlası olduğu. İnsanlık, kelimenin tam anlamıyla hayvanların anatomisini değiştiriyor.” (AA)