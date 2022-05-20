Filiz Pehlivan: Özelleştirilme kararı alınan toplam alan 7.8 milyon metrekare; arazilerin tamamına yakını boş arsalar ve ticari değerleri oldukça yüksek

Makine Mühendisi Filiz Pehlivan, Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) ait özelleştirme kararı alınan 243 taşınmaza dikkati çekti.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla’da yer alan özelleştirilmek istenen taşınmazların toplam alanının 7.8 Milyon m² (7,846,201 m²) olduğunu belirten Pehlivan, “İstanbul Atatürk Havalimanı’na 5 milyon m² Millet Bahçesi yapılması üzerinden tartışmalar sürerken, diğer yandan bir ekip nereleri özelleştirerek kaynak yaratırız diye bir çalışma yürütüyormuş belli ki” diye yazdı.

“Görebildiğim kadarıyla arazilerin tamamına yakını boş arsalar ve ticari değerleri oldukça yüksek. Bu özelleştirmelerden ne kadarlık katkı beklendiği yetkililer tarafından açıklanmaya gebedir” diyen Pehlivan, Resmî Gazete’de yayımlanan özelleştirilecek alanlardan bazılarına dikkati çekti:

En fazla özelleştirme 3.7 milyon m² (3,669,883 m²) ile Aydın’a ait. Aydın Didim Yalıköy 3042 Ada 23 Parseldeki 3.56 milyon m² (3,558,166 m²) arazi denize olan yakınlığı ile de dikkat çekiyor.

Aydın Didim Çamlık 1676 Ada 50 Parselde yer alan arazi ise yaklaşık 112 bin m² (111,717 m²) ve çok güzel bir konuma sahip.

Ankara’da 1.86 milyon m² (1,865,731 m²)’lik bir özelleştirme söz konusu. Çankaya Alacaatlı ve Çayyolu bölgesindeki alanlar ticari ve değeri yüksek site komşuları ile dikkat çekiyor.

Balıkesir’den de birkaç örnek araziye bakarsak denize komşu alanları görebiliyoruz. Balıkesir Ayvalık Küçükköy 355 Ada- 29 Parsel: 172 bin m² (172,467 m²). Balıkesir Ayvalık Küçükköy 365/21 ‘deki arazinin alanı ise 33 bin m² (33,799 m²).

İzmir Çeşme Alaçatı’da 356/24’de yer alan 93 bin m² (93,491 m²)’lik bir alan da listede yer alıyor.

Muğla Bodrum’dan Geriş 212 Ada /106 Parsel, 19 bin m² (19,830 m²).

Datça Kızlan 260/1. Alanı 34 bin m² (34,523 m²).

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