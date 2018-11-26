Filiz Öğretmen, ilk görev yaptığı İlçeyi unutmadı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’ün Genç ilçesinde, öğretmenliğin ilk görev yeri olan İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden İstanbul’a tayin olan Filiz Ekinci, \'Geleceğe uzanan eller\' adını verdiği proje ile ilçedeki bir ilkokulu kardeş okul seçerek, muhtaç durumdaki öğrencilere kışlık giysi yardımı yapılmasını sağladı.

2014-2017 yılları arasında Genç ilçesinde görev yapan Filiz Ekinci, herkes tarafından takdir edilen bir projenin hayata geçmesini sağladı. İlk görev yeri olan ilçede 3 yıl görev yaptıktan sonra İstanbul Sultanbeyli İbrahim Hakkı Anadolu Lisesi’ne tayin olan Filiz öğretmen, ilçede öğrencilerin yaşadıkları zorlukları bir nebze de olsa gidermek için İstanbul’da \'Geleceğe Uzanan Eller Projesi\'ni hayata geçirdi. Okulun idaresinden, öğretmenine ve öğrencilerine kadar herkesin verdiği destek ile \'Kardeş Okul\' yaptıkları Genç Şehit Serkan Gencer İlkokulu’nun öğrencilerine yardım eli uzatıldı.Yaklaşık 3 ay süren projede, alınan ürünlerin paketlemesini yapan Sultanbeyli İbrahim Hakkı Anadolu Lisesi’nin öğrencileri, ayrıca ilçedeki kardeşlerine de, tek tek mektup yazarak onlara sevgi ve duygularını aktardı.

Proje kapsamında Sultanbeyli İbrahim Hakkı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Rüstem Özdemir ile öğretmenlerinden Filiz Ekinci ve Yeliz Yıldırım, öğrencilerden Süleyman Mert ile Hakan Aydın’dan oluşan 5 kişilik ekip, yardım kolileri ile birlikte Genç ilçesine geldi. Genç İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler ve Kardeş Okul Şehit Serkan Gencer İlkokulu Müdürü Pürzan Sağlar ve okul idaresi tarafından karşılanan ekip önce okulu gezdi, daha sonra öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.

Okul idaresince düzenlenen program ile İstanbul’dan gelen ekip, İlçe Milli Müdürü Remzi Dinler ile birlikte okulun ana sınıfından 4’üncü sınıfına kadar hiçbir ayrım yapmadan bütün öğrencilere kendi elleri ile bot ve mont dağıtımı yaptı. Ayrıca öğrenciler, İstanbul’dan kendilerine gelen mektuplara karşı mektup yazıp saygı ve sevgilerini iletti.

\'BURAYA İLK GELDİĞİMDE KARDEŞLERİMİZİ ZORLUKLAR İÇİNDE GÖRDÜM\'

Projenin hayata geçmesini sağlayan Genç İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi eski öğretmeni Filiz Ekinci, \"Buraya geldiğimde okul okuyan öğrencileri, ciddi anlamda ekonomik zorluklar içinde gördüm. Burada 3 yıllık görevimin ardından ayrıldım. İstanbul’a tayinim çıktı. Tabi buradan ayrılınca bölgede okuyan öğrenciler için bir şeyler yapmak istedim. İstanbul Sultanbeyli İbrahim Hakkı Anadolu Lisesi’nde bu kampanyayı başlattık. Ön araştırmayla Genç Şehit Serkan Gencer İlkokulu\'na yardım kararı aldık. 230 öğrenci için kampanya yürüttük. Sağ olsunlar destekçilerimiz beklediğimizin üzerinde yardım yapınca bu sayı 310’a çıktı. Buradaki kardeşlerimize isim isim paketleme yaparak mektuplarla birlikte yardımlarımızı ulaştırdık. Kalan paketler ilçedeki diğer ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak. Böylece zor gördüğümüz kampanyanın üstesinden gelebildik. Umarım bir nebze de olsa buradaki kardeşlerimizin hayatına dokunabildik. Projede emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler de, yapılan bu iyiliği asla unutmayacaklarını ifade ederek, \"İstanbul Sultanbeyli İbrahim Hakkı Anadolu Lisesi müdürünü, öğretmenleri ve kıymetli öğrencilerinin sosyal sorumluluk adına yürüttükleri, \'Kardeş Okul\' kapsamında hayata geçirdikleri ‘Geleceğe Uzanan Eller Projesi’ ile Genç Şehit Serkan Gencer İlkokulumuza yardım kampanyasını yaptılar. Bu vesile ile hem öğrencilerimizi hem de bizleri sevindirdiler. Bu duygular ile okul müdürlerine, öğretmenlerine, öğrencilerine ve onların velilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu iyiliklerini unutmayacağız. Milli eğitim camiası ve ilçem adına şükranlarımı arz ediyorum\" diye konuştu.



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