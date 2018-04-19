​Filiz Kerestecioğlu, "HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu" iddiasını yalanladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin adayı olacağı iddiasını yalanladı.

T24'ün ulaştığı Kerestecioğlu, "HDP kurullarında cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir şey konuşulmadı. ​Samimiyetle söylüyorum" dedi.

Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk canlı yayınında HDP'nin Filiz Kerestecioğlu isminin üzerinde durduğunu söylemişti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günkü grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de Bahçeli'yle yaptığı görüşmenin ardından erken seçimin 24 Haziran Pazar günü yapılacağını duyurmuştu.