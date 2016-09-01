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Filiz Akın'dan Tarık Akan'a destek

Tarık Akan’ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı

01 Eylül 2016 23:21

Akciğer kanserine yakalandığını açıklayan usta aktör Tarık Akan'a Filiz Akın'dan destek geldi. Akın, “Ben yendim o da yener. Eminim en kısa zaman da iyileşecek, sağlığına kavuşacak" diye konuştu.

Filiz Akın, konuk olduğu TV programında şunları söyledi:

 "Sinemanın belki de en çok festival kazanan filmlerin başrol oyuncusu, kıymetli arkadaşım Tarık Akan'ın kanser olduğuna dair haberleri üzüntüyle okudum ama 'İlaç cevap veriyor, iyiyim, merak etmeyin' diyen" arkadaşım; eminim en kısa zaman da iyileşecek, sağlığına kavuşacak! Eminim; çünkü tıp daha da ilerledi, tedavi edilebilir bir hastalık haline geldi bu asrın salgını... Ve de kendi tecrübemden çok samimi söylüyorum; ona gönderdiğimiz içten sevgi ve dua iyileşmesinin önemli bir parçası olacak.

Bu hastalıkta moral ve sevgi çok önemli. Mutlaka ailesi var etrafında ona sevgi ve şefkatlerini veriyorlardır ama onu sevenlerden, hayranlarından, tanıdıklarından, rol arkadaşlarından gelen samimi duygular, dualar çok önemli. Ben düşüncelerin yolculuğu olduğu fikrindeyim. Muhakkak bir yerlere ulaşıyor. Ona da ulaşacak ve mutlaka iyileşecek diye düşünüyorum.”

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