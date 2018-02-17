Filiz Akın: Türker'le Gülşen çok güzel bir çift oldu

Bir dönem yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan Filiz Akın, bu evliliğin Gülşen Bubikoğlu nedeniyle noktalandığı yönünde yer alan haberler hakkında; “Bu ayrılığın Gülşen'le hiç alakası yok. Türker'le Gülşen de çok güzel bir çift oldu” diyerek, çevresindeki herkese bu yanlış anlaşılmayı anlatmaya çalıştığını söyledi.

Filiz Akın ve Türker İnanoğlu boşandıktan sonra, evliliğin bitmesinin nedeni olarak Gülşen Bubikoğlu gösterildi. Filiz Akın olayın böyle olmadığını dile getirdi.

Öte yandan Filiz Akın, kulak enfeksiyonu nedeniyle 23 Aralık’ta ameliyat masasına yatmıştı. Yüz felci ve menenjite yakalanma riskiyle karşı karşıya kalan Filiz Akın, operasyon sonrası şunları söylemişti:

“Üç aydır serumlara, tüp takma ameliyatlarına rağmen sağ kulağımdaki enfeksiyon iyileşmiyordu. Prof. Dr. Günter Hafız, 23 Aralık’ta beni acil olarak ameliyata aldı. 6 saat süren, çok teknik ve karmaşık bir ameliyat geçirdim. Kulak zarı dahil, kulak içindeki tüm hasarlı dokular kazınarak boşaltıldı. Böylece kalıcı yüz felci ve menenjite dönüşebilecek bir tehlikeden ramak kala kurtarıldım.”