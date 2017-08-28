Filiz Aker'in adı 1999'da öldürülen sendikacı Şemsi Denizer ile aşk dedikodularına karışmıştı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- İSTANBUL\'da oyuncu Vatan Şaşmaz\'ı öldürüp intihar eden eski manken Filiz Aker\'in adı. 6 Ağustos 1999\'da Zonguldak\'taki evinin önünde eski koruması tarafından silah saldırı sonucu öldürülen Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri(GMİS) Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Eski manken Filiz Aker’in, Vatan Şaşmaz’ın Beşiktaş\'taki bir otelde 4 kurşunla vurarak öldürmesi ardından gündeme 1990’lı yılların popüler sendikacısı Şemsi Denizer ile arasındaki aşk geldi. ‘Yerli Walesa’ lakaplı Denizer ile Filiz Aker 1993 yılında Maksim Gazinosu’da birlikte gazetecilere yakalanmıştı. O dönem gündeme gelen aşk dedikoduları üzerine Filiz Aker, evinde yaptığı basın toplantısında \'Onu bir ağabey, bir dost olarak görürdüm. Aramızda duygusal bir yakınlık hiçbir zaman olmadı\" demişti.

ŞEMSİ DENİZER KİMDİR?

1950’de Zonguldak’ta doğan Şemsi Denizer, 1983’de Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü`nde puantör olarak işe başladı. Ardından 1986’da Genel Maden İşçileri Sendikası’nda Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Denizer, 1989`da ise sendikanın genel başkanı oldu. 4 Ocak 1991 yılında Zonguldak’tan Ankara’ya yapılan büyük işçi yürüyüşü sırasında kamuoyu tarafından tanınmıştı. TTK’da çalışan maden işçilerinin hakları için GMİS’in başlattığı grev sonrası işçiler ve ailelerinin başlattığı yürüyüş büyük yankı uyandırmıştı. Yürüyüş, dönemin Başbakanı Yıldırım Akbulut ile yapılan görüşmelerin ardından 4 gün sonra Bolu yakılarında sona ermişti. Denizer, 1992\'de Türk-İş Genel Sekreteri seçildi.

ESKİ KORUMASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Denizer, 6 Ağustos 1999’da evinin önünde eski koruması Cengiz Balık tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu öldü. Cengiz Balık\'ın, sendikacının Zonguldakspor Başkanı olduğu dönemde bir süre özel korumalığını yapmıştı. O dönemde kiralık katil olarak tutulduğu iddiaları ortaya atılan Balık\'ın sıktığı 13 kurşundan 6\'sı Denizer\'in başına, 2\'si de vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmişti. Olay sırasında Denizer’in yakından tanıdığı katiline, ‘‘Kaç para aldın?’’ diye bağırdığı da ileri sürülmüştü. Balık\'ın yakalandıktan sonra ifadesinde, “Zonguldakspor Başkanlığı döneminden 40 milyon alacağımı vermediği için Denizer\'i öldürdüm.” dediği öğrenildi. Cengiz Balık o dönem tutuklu yargılandığı davada, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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