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Yaşam

"Filiz Aker, elleri terlemesin diye eldiven giydi"

Uzmanlar konuya ilişkin açıklama yaptı

30 Ağustos 2017 13:08

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'deki odada Filiz  Aker tarafından öldürülmesi sonrası yayınlanan fotoğraflarda dikkat çeken, Aker’in eldiven takmasına uzmanlar tarafından açıklık getirildi. Uzmanlara göre Aker’in terleme hastalığı (hiperhidroz) vardı. Bu hastalıkta genellikle alkol ya da ilaç alanlarda zamanla oluşan bir durumdu. Bu nedenle Aker, aşırı terleme yaşayan eli nedeniyle silah hakimiyetini kaybetmemek için eline eldiven takarak cinayeti işledi.

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'deki odada Filiz  Aker tarafından öldürülmesinin yankıları devam ediyor. Olay yerindeki fotoğrafların ortaya çıkmasıyla ise yeni bir detay görüldü. Filiz Aker'in elinde cinayeti işlediği sırada eldiven vardı. Eldivenle ilgili sorulara uzmanlar açıklık getirdi.

Polis raporunda, Smith Wesson tabancayla Şaşmaz’a dört el atış ettikten sonra intihar eden Filiz Aker’in sağ elinde eldiven vardı. Bu eldiven, Aker’in Şaşmaz’ı vurduktan sonra kaçmayı düşündüğünü, bu yüzden de parmak izi bırakmak istemediği şeklinde bir izlenim yarattı. Ancak uzmanlara göre gerçek öyle değildi. Vatan gazetesinin haberine göre;  Aker’in terleme hastalığı (hiperhidroz) vardı. Bu hastalıkta genellikle alkol ya da ilaç alanlarda zamanla oluşan bir durumdu. Bu nedenle Aker, aşırı terleme yaşayan eli nedeniyle silah hakimiyetini kaybetmemek için eline eldiven takarak cinayeti işledi. Ardından eldiveni çıkarmadan elindeki silahla intihar etti. 

"Bebeği olacağını kuzeninden öğrendi"

Öte yandan sunucu Vatan Şaşmaz cinayetten 3 gün önce, katili Filiz Aker’in yeğeni Dora Ercan’ın da aralarında bulunduğu grupla birlikte yapımcı Faruk Özdemir’in doğum gününde eğlendi. İddiaya göre; Şaşmaz eşiyle bebek bekledikleri haberini o gece Aker’in kuzeni Dora ile paylaştı. Dora da ertesi gün bu haberi teyzesiyle buluştuklarında anlattı. Bebek haberini alan Filiz Aker ise uzun süredir yeniden birlikte olmayı planladığı Şaşmaz’ın bebeğinin olacağını öğrenince çılgına döndü. Öfkesi dinmeyen Aker, Şaşmaz’ı öldürmek için plan yapmaya başladı. Sonunda Şaşmaz’ı otele çağırıp korkunç planını uyguladı.

 

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