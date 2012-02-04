Filiz Akbulut: İstesem ayırırdım

T24 - Ahmet Özhan’ın eşi Hatice Özhan’ın “Eşimle ilişkisi var” dediği Filiz Akbulut, iddialara yanıt verdi. Akbulut, "Ahmet Bey’le yıllar önce nişanlanıp ayrıldık. Daha sonra başkalarıyla evlendik. Eğer isteseydim, onları ayırırdım” dedi.





Magazin çevrelerinde bir süredir Ahmet Özhan’ın eski sinema ve sahne sanatçısı Deniz Akbulut’un kız kardeşi Filiz Akbulut’la aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddia karşısında önceleri sessiz kalan Özhan’ın 26 yıllık eşi Hatice Özhan, sonunda suskunluğunu bozdu, aşk haberlerini doğruladı. Eşinin Akbulut’la dini nikâh kıydığını öne süren Özhan, “Beni o kadınla gerçekten aldatıyormuş, hem de evlendiğimiz zamandan beri” dedi. Çarpıcı iddiaya Filiz Akbulut’tan yanıt geldi. Ahmet Özhan’la yıllar önce nişanlandığını, ancak ilişkilerinin yürümediğini belirten Akbulut, Hatice Özhan’ın akıl sağlığının bozuk olduğunu ileri sürdü:

Oğlum sorsa ne diyeceğim



“O hanımın akıl sağlığından şüpheleniyorum. Normal bir insan değil. Meşhur olmak için konuşuyor ama tabii anlattıkları doğru değil. Ahmet Bey adına gerçekten üzülüyorum, çünkü onun bir misyonu var, manevi anlamda ona inananlar var. Böyle lanse edilmesi çok çirkin. Ahmet Bey çok üzgün, kendisi bu konuda konuşmayacağını söyledi. O hanım, söyledikleriyle kendisini küçük düşürdü. Aklı başında bir kadın böyle açıklamalar yapmaz. Ama bir düşüncesi var demek ki. Bence ‘Ahmet’ten ne kadar para koparırsam o kadar iyi’ diye düşünüyor. Ben de ona tazminat davası açacağım. Bizim Ahmet Bey’le 26 yıldır birlikte olduğumuzu söylüyor, külliyen yalan. Ahmet Bey’le 1984-1985 yıllarında görüştük, nişanlandık ama sonra nişanı attık. Aramızda kavga dövüş olmadı, dostça ayrıldık. Sonra ikimiz de başkalarıyla evlendik. Müzik piyasasında olduğumuz için de merhabamız oldu, o kadar. Benim bir evliliğim oldu. Şimdi o adam ‘Sen beni aldatıyor muydun?’ demez mi? Benim delikanlı bir oğlum var, çıkıp ‘Anne, sen babamı aldattın mı?’ dese ne cevap vereceğim? Bizim aramızda bir ilişki yaşanmasının mümkünatı yok. Olsaydı, gider kapısına dayanır, ayırırdım onları. Yapmak isteseydim, yapardım.”

Bekar olsa evlenirdik



Filiz Akbulut, “Ahmet Bey’le aranızda aşk var mı?” sorusuna ise dikkat çekici bir yanıt verdi: “Aşk olabilir ama o hanımın söylediği gibi aldatma boyutunda değil. İnsan aşkı içinde de yaşayabilir. Ahmet Bey evlenmemiş olsa, bekar olsa tekrar bir araya gelir, evlenirdik. Bunu kimse yargılamasın. Son dönemdeki görüşmelerimiz ise arkadaşça.”

Çocuğum hastalandı



Hatice Özhan, ihanet yüzünden oğlunun rahatsızlandığını söyledi: “Ahmet Bey bunların olacağını biliyordu. Bir gün bir yerden patlak verecekti. Yaptığının sonucuna katlanacak. Bu olaylar yüzünden benim oğlum rahatsızlandı, artık hiçbir şey umurumda değil. Şu an tek düşüncem çocuğum. Basın mensupları Ahmet Bey’e ulaşamıyor, tabii ki ulaşamazlar çünkü onların özel telefon hatları var.”



