'Filistinlilerle barış mümkün'

T24 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İsrail ve Filistinlilerin aralarındaki farklılıkları giderip, bir barış anlaşmasına varabilmelerinin mümkün olduğunu söyledi.



İsrail Cumhurbaşkanı, bir günlük resmi bir ziyaret için geldiği Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile Ortadoğu barış çabalarını görüştü.



Peres ve Mübarek, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail radyosuna göre, Peres, barış görüşmelerinin başlamasıyla birlikte, Netanyahu Hükümeti'nin Batı Şeria'daki yerleşimlerde inşaatları durdurmayı taahhüt ettiğini belirtti. "Müzakerelerin başladığı anda, yeni yerleşimler olmayacak" diye konuşan Peres, Bakanlar Kurulu'ndan onay almamış yerleşim oluşumlarının da boşaltılacağını ifade etti.



Yerleşim inşaatlarının marjinal bir konu olduğunu ve bazı ev yapımları konusunun yanlış nedenlerle sorunun ortasına yerleştiğini belirten İsrail Cumhurbaşkanı, görüşmelerin ve müzakerelerin yeniden başlamasının, tüm bu tartışmalı noktalara çözümler getireceğini belirtti.



Peres, bizzat Netanyahu'nun barış için kararlı olduğunu ve barış anlaşmasına destek verdiğini belirtip, "Filistinlilerin acılarının devamını istemiyoruz" dedi.



Mübarek de barışı yakalama fırsatının kaçırılmaması ve bunun için cesur adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Mübarek, Filistin-İsrail sorununda, geçici bir çözüme veya geçici sınırlarla bir Filistin devletine yönelik tartışmalara yer olmaması gerektiğini de kaydetti. Mübarek, yerleşimlerde, Kudüs dahil işgal altındaki topraklarda inşaatların durması gerektiğini kaydetti.