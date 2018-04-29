Filistinlilerin eylemi öncesi Gazze'de İsrail saldırısı: 1 ölü

Filistinlilerin İsrail sınırında yapmayı planladığı büyük gösteri öncesi İsrail'in açtığı top ateşi sonucu, Filistinli bir çiftçinin öldüğü belirtildi.

Saldırının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlendiği bildirildi.

İsrail Ordusu, "sınır tellerinin yakınındaki şüpheli faaliyetleri nedeniyle bir tankın iki şüpheliye ateş açtığını" duyurdu.

Filistinliler altı hafta sürmesi planlanan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü adlı eylem nedeniyle sınır bölgelerinde çadırlar kurmuştu.

Gazze Şeridi'ni denetimi altında tutan Hamas, İsrail'i Filistinlileri eyleme katılmaktan caydırmak amacıyla saldırı düzenlemekle suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı protesto eyleminin "İsrail'le çatışma çıkartmak için kasti bir girişim" diye niteledi ve "çıkabilecek çatışmaların tek sorumlusunun Hamas ve eyleme katılan diğer Filistinli örgütler olduğunu" savundu.

Filistinli yetkililer, öldürülen Filistinli çiftçinin 27 yaşındaki Ömer Samour olduğunu ve bir kişinin de yaralandığını söyledi.

BBC'nin Gazze'deki muhabiri Rüşdi Abualouf, görgü tanıklarının saldırı kurbanlarının bir tarlada maydanoz topladıkları sırada tank ateşi açıldığını söylediğini belirtiyor.

Filistinliler protesto eylemi için kuzeydeki Erez'den güneyde, Mısır sınırındaki Refah'a kadar olan sınır bölgesinde beş farklı kamp alanı kurdu.

İsrail Ordusu güvenlik kaygılarını öne sürerek, Gazze sınırı boyunca uzanan bir alanı yasak bölge ilan etti.

Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü eylemi bugün başlayacak. Filistinlilerce Toprak Günü olarak anılan 30 Mart, 1976'da topraklarına el konulmasını protesto eden altı Filistinli eylemcilinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesinin yıldönümü.

Eylemin Filistinlilerin Nakba (Felaket) günü olarak andığı 15 Mayıs'ta sona ermesi planlanıyor. Nakba gününde 1948'de İsrail devletinin kurulmasından sonra yüzbinlerce Filistinli'nin evlerinden olması anılıyor.