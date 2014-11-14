Filistinlileri tedavi eden Norveçli doktorun Gazze'ye girişi yasaklandı!

İsrail’in saldırıları sırasında Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde çoğu çocuk onlarca Filistinliyi tedavi eden Norveçli doktor Mads Gilbert’e Gazze’ye giriş yasağı kondu. İsrail, Gilbert’in girişini “güvenlik sebebiyle” yasakladı.

Bianet’te yer alan habere göre, İsrail, Norveçli doktor Mads Gilbert’e Gazze’ye giriş yasağı koydu. Doktor Gilbert, İsrail’in Gazze’ye saldırdığı ve 2 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü son operasyon sırasında Şifa Hastanesi’nde çoğu çocuk yüzlerce kişiyi tedavi etmişti.

Dünya onu ABD Başkanı Baracak Obama’ya yazdığı mektupla tanıdı. Gilbert, Obama’ya, “Kalbi ve gücü olan hiçkimse Şifa’da bir gece geçirdikten sonra Filistinli insanların katledilmesine son vermeye ikna olmadan buradan ayrılmaz” demişti.

İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesinin The Local’a dayandırarak verdiğihabere göre, yasağın nedeni “güvenlik.”

Gilbert İsrail’in Gazze’ye saldırdığı 2008-2009’da da Gazze’deki hastaları tedavi ediyordu. O dönemde de CBS televizyonuna verdiği röportajda, İsrail'in napalm benzeri beyaz fosfor bombası kullandığını, bu bombalardan yayılan kimyasal dumanın çok acı veren, dinmeyen yanıklara neden olduğunu, bazen eti kemiğe kadar kavurabildiğini söylemişti.

İsrail’i ‘devlet terörüyle’ suçladı

Gilbert’in Temmuz-Ağustos 2014’teki son saldırıda Filistinli doktorların tıp dergisi Lanchet'e yazdığı mektupta da imzası vardı:

“Biz, bilim insanları ve doktorlar olarak insanlığa karşı yapılan bu vahşet karşısında sessiz kalamayız. Okurlarımıza da sessiz kalmamaları için sesleniyoruz. Abluka altındaki Gazze de insanlar, dünyanın en büyük ve en donanımlı ordularından biri tarafından sistematik bir şekilde öldürülmektedir.”

Gilbert ayrıca İsrail’in “yüksek derecede ve sofistike bir devlet terörü uyguladığını” söylemişti.

Norveç: Tüm sağlıkçılara ihtiyaçları var

Gilbert, geçen ay Gazze’ye girip hastanesine dönmek isterken sınır kapısında durduruldu. Norveç Büyükelçiliği bunun üzerine Tel Aviv’deki yetkililerle bağlantı kurdu. İsrailli makamlar da Gilbert’in ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı.

Norveç Dışişleri Bakanı Bard Glad Pedersen İsrail’den bu kararından dönmesini talep ettiklerini, Gazze’deki insani durumun zor olduğunu ve tüm sağlık çalışanlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

‘Filistin halkına ceza’

Gilbert bu yasakla ilgili The Local'a yaptığı açıklamada, “İsrail Devleti'nin yasalarına karşı bir tutumda bulunmadım, yanlış bir şey yapmadım. Konu benimle ilgili değil. Politik görüşlerim nedeniyle Filistin halkı cezalandırılıyor” dedi.