Filistinliler yıkılmış evlerine dönmeye başladı

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İsrail'in 11 gün süren hava saldırılarının ateşkes ile birlikte sona ermesinin ardından yerinden olan Filistinliler evlerine dönmeye başladı. Birçoğu yıkılmış binalarla karşılaştı.

Gazze şehrindeki birçok bina, bombalama sonucu yıkıldı.

Birleşmiş Milletler'in Filistinli sığınmacılarla ilgilenen ajansı UNWRA, saldırılar sırasında BM'nin okullarına sığınan 66 bin Filistinlinin evlerine dönmeye başladığını ifade etti.

The Guardian'ın aktardığına göre aileler binaların kalıntıları arasında eşyalarını ararken dün enkazların altından 10 ceset daha çıkarıldı. Bu vesileyle 10 Mayıs'tan bu yana aralarında 66 çocuk da bulunan 243 bin Filistinli hayatını kaybetmiş oldu.

Saldırılarda bin 900'den fazla insan da yaralandı. Bölgedekilerin en büyüğü olan Şifa hastanesinde yaralıların yakınları ilk defa ziyaret gerçekleştirebildi.