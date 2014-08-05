Filistinliler Lahey'e gidiyor



Mısır'ın arabuluculuğuyla sağlanan üç günlük ateşkes kararının ardından İsrail ordusunun kara birliklerini Gazze'den çekmeye başladığı bildirildi.

İsrail ordusundan General Moti Almos, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, askeri birliklerin tümünün Gazze'yi terk ettiğini söyledi. Askerlerin Filistin bölgelerinin dışında savunma pozisyonu aldığını belirten ordu sözcüsü Peter Lerner de birliklerin olası saldırılara karşılık vereceğini kaydetti.

Gazze'de geçici ateşkes yürürlüğe girerken Kahire'de taraflar arasında uzun vadeli bir anlaşma için dolaylı müzakereler yürütülüyor. Kahire'nin arabulucuğunda devam eden görüşmeler nedeniyle İsrail'in Hamas'ın üst düzey yetkililerine Kahire'ye seyahat izni verdiği belirtiliyor.

Filistinliler İsrail'i şikayet etmek istiyor

Öte yandan Filistin yönetimi, İsrail'i savaş suçu işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etmek için girişimlerde bulunuyor.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmak için bu yıl içinde başvuruda bulunacaklarını dile getirdi. Lahey'deki mahkemeyi ziyaret eden Malki, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarında savaş suçu işlediğine dair 'kesin kanıtlar' olduğunu belirtti.

Filistin 2012 yılının kasım ayında Birleşmiş Milletler'de gözlemci ülke statüsü elde etmişti. Mahkemenin kuruluşunu öngören Roma Statüsü şimdiye kadar 122 ülke tarafından kabul edildi. Ancak İsrail, mahkemeyi tanıyan ülkeler arasında bulunmuyor.

32 tünel imha edildi

İsrail'in operasyonları Gazze'de büyük bir yıkıma yol açtı. Bölgede 2 bine yakın kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.

Gazze'deki militanlar tarafından kullanılan 32 tünelin imha edildiğini açıklayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise "Yüzde yüz bir başarı garantisi yok, ama en iyi sonucu elde edebilmek için her şeyi yaptık" diye konuştu.