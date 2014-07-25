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Dünya
Deutsche Welle

Filistinliler Lahey'e başvurdu

Filistinliler, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. AB ise Gazze'deki Birleşmiş Milletler'e ait okula yapılan saldırının araştırılmasını talep ediyor.

25 Temmuz 2014 20:29


Fransız avukat Gilles Devers, cuma günü Paris'te yaptığı açıklamada, Filistin Adalet Bakanı Salim El Saka'nın başvurusu üzerine, İsrail'in Gazze'deki operasyonunu Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdıklarını kaydetti.

Mahkemeye sunulan dava talebinde, İsrail'in 2014 haziran ve temmuz aylarında, Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyonun, “savaş suçu kapsamına girdiği” ifadesine yer verildi.

Gilles Devers, hemen her gün yeni suçların işlendiğine dikkat çekerek, hayatını kaybedenlerin yüzde 80'inin sivil kurbanlar olduğunu belirtti. İsrail askerlerinin, kadın, çocuk, hastane ya da okul ayırt etmeksizin saldırı düzenlediklerini belirten avukat, askerlerin hiç bir şeye karşı saygıları olmadığını ifade etti. Avukat, bunun “Filistin halkına yönelik bir saldırı olduğunu” söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay da kısa süre önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği operasyonla “savaş suçu işlemiş olabileceğini” açıklamıştı.

AB araştırma talep ediyor

Avrupa Birliği, İsrail ordusunun Gazze'de Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler'e bağlı bir okula perşembe akşamı düzenlediği saldırının en kısa sürede araştırılmasını talep ediyor.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın bir sözcüsü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde çatışmaların şiddetlenmesinden ve sivil ölümlerinin giderek artmasından büyük kaygı duyulduğunu belirtti. Sözcü, tarafları Birleşmiş Milletler’e ait yapıların dokunulmazlığına saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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