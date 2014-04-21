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Dünya
Deutsche Welle

Filistinliler İsrail’e baskı yapıyor

Filistin, barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine, özerk yönetim başkanlığının feshedilebileceğini bildirdi.

21 Nisan 2014 19:54


Filistinliler tarafından, İsrail ile başlatılan barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine özerk yönetim başkanlığının feshedilebileceği duyuruldu.

Üst düzey bir Filistin temsilcisi Fransız Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Mahmud Abbas başkanlığındaki özerk yönetim müessesesinin feshedilip Batı Şeria'nın sorumluluğunun İsrail'e iade edilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Filistin özerk yönetimi kurulduğu 1993 yılından beri mali sıkıntı çektiği için görevini dışarıdan aldığı yardımlarla yerine getirebiliyor.

Özerk yönetim feshedildiği takdirde, işgal altındaki Batı Şeria'nın emniyet, eğitim ve sağlık hizmetleriyle su ihtiyacının karışlanmasından da İsrail sorumlu olacak.

İsrailli siyaset yorumcusu Nahum Barnea, bu tehdidin gerçeğe dönüşmesi durumunda bunun İsrail için büyük sorunlara yol açabileceğini ve çok fazla masraf anlamına geleceğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FilistinFransız Haber AjansıMahmud AbbasBatıNahum BarneaDeutsche Welle Türkçe AFP/rtr AG/BS

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