Filistinli yetkililerden çelişkili açıklamalar

Esad yönetimi, Şam yakınlarındaki Yermuk mülteci kampının büyük bölümünde kontrolü ele geçiren radikal İslamcı IŞİD'i kamptan temizlemek için operasyon düzenlemeye kararlı. Suriye Ulusal Barış Bakanı Ali Haydar, krizin askeri yöntemlerle çözülmek zorunda olduğunu, bu kararı verenibn Suriye hükümeti değil, kampı ele geçiren radikaller olduğuna dikkat çekti.

Haydar, bu açıklamayı yapmadan önce Filistin Kurtuluş Örgütü'nü temsilen Ramallah'tan gelen Ahmet Macadalani ile kampta geride kalan yaklaşık 16 bin Filistinli ve Suriyelinin ne şekilde kurtarılabileceğini konuşmak üzere bir araya gelmişti. IŞİD, ay başından bu yana Şam'a bağlı Yermuk kampının yarısından fazlasını kontrolünde bulunduruyor. Filistin Kurtuluş Örgütü Yetkilisi Ahmet Macadalani, Şam'daki 14 Filistinli örgütün temsilcileri ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, sivillerin temiz içme suyu, gıda ve tıbbi yardıma erişimde sıkıntı yaşadığını belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Yermuk kampına ilişkin tutumu konusunda ise çelişkili bilgiler bulunuyor. Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcisi Ahmet Macadalani, Suriye Ordusu ile birlikte kampa operasyon yapılabileceği yönünde görüş bildirmişti. Macadalani, Filistinliler ve Suriye Ordusu'nun operasyonda birlikte hareket etmeyi öngördüğünü belirtmişti: "Bizim çok iyi bir işbirliğimiz var. Filistin grupları ile bir toplantı yaptık. Suriye hükümeti ile koordinasyonu sürdürme kararı aldık. Suriyeli ve Filistinli gruplar ile ortak bir çalışma alanı oluşturmayı kararlaştırdık. Böylece kampta yeterli sayıda askeri güce kavuşup askeri operasyonu temiz bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

Ramallah'taki Filistin Kurtuluş Örgütü yönetimi ise Yermuk Kampı'nda her tür şiddetin ve silahlı çatışmanın sonlandırılmasının istendiğini açıkladı. Örgüt, kampın daha fazla zarar görmesini engellemeye çalıştıklarını belirtti. Filistinlilerin askeri operasyonların içine çekilmek istemediği kaydedildi. Bir Filistin Kurtuluş Örgütü Sözcüsü, Tel Aviv'deki Alman birinci kanalı ARD muhabirlerine, Şam'a gönderilen yetkilinin operasyondan yana bir tavır almasının nedenini bilmediğini söyledi. Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Mahmud Abbas için söz konusu olanın kampta kalan sivilleri kurtarılması ve güvenli yerlere nakledilmesi olduğu ifade edildi.

Suriye Ordusu ile IŞİD arasında kalan Yermuk Mülteci Kampı, stratejik öneme sahip. Şam'ın güneyinde bulunan, kent merkezinden 10 dakika uzaklıktaki kamp, Suriye'deki en büyük mülteci kampı konumunda yer alıyor. Kamp 1957 yılında kurulmuş 1948 yılındaki Arap-İsrail Savaşı sırasında yerlerinden edilen Filistinliler bu kampa sığınmıştı. Yardım örgütleri, kamptaki sivillerin kurtarılması için ateşkes çağrısı yapıyor.