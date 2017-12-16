T24 LogoT24 Logo
Dünya

Filistinli milyarder Suudi Arabistan'da tutuklandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Aralık (DHA) - Filistinli milyarder Sabih al-Masri, Suudi Arabistan'da tutuklandı

16 Aralık 2017 19:43

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Aralık (DHA) - Filistinli milyarder Sabih al-Masri, Suudi Arabistan\'da tutuklandı.
Filistinli milyarder ve Ürdün\'ün en büyük bankası Arab Bankası\'nın genel başkanı Sabih al-Masri tutuklandı. Yerel medyaya konuşan Masri\'nin ailesi, Filistin\'li milyarderin Suudi Arabistan başkenti Riyad\'a iş gezisi için gittiğini söyledi. Salı günü başkentteki iş görüşmelerini iptal eden Masri bir açıklamada bulunmazken, aile üyeleri Masri\'yi Suudi Arabistan\'ın tehlikeli olabileceği konusunda uyardıklarını fakat Filistinli milyarderin kendilerini dinlemediğini söyledi.
Geçen ay Suudi Arabistan genelinde birçok iş insanı, politikacı ve devlet yetkilisinin tutuklanmasının ardından, Masri\'nin Perşembe gününden beri tutuklu olması Ürdün\'de büyük tepki topladı. Yetkililer, Ürdün\'ün ekonomisinde önemli bir rolü olan Masri\'nin tutukluluk durumuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHAFilistinliSabihSuudi ArabistanArab BankasıYerelMasriFilistinRiyadSalıMasri Suudi ArabistanGeçenMasri PerşembeYetkililer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24