Filistinli milyarder Suudi Arabistan'da tutuklandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Aralık (DHA) - Filistinli milyarder Sabih al-Masri, Suudi Arabistan\'da tutuklandı.

Filistinli milyarder ve Ürdün\'ün en büyük bankası Arab Bankası\'nın genel başkanı Sabih al-Masri tutuklandı. Yerel medyaya konuşan Masri\'nin ailesi, Filistin\'li milyarderin Suudi Arabistan başkenti Riyad\'a iş gezisi için gittiğini söyledi. Salı günü başkentteki iş görüşmelerini iptal eden Masri bir açıklamada bulunmazken, aile üyeleri Masri\'yi Suudi Arabistan\'ın tehlikeli olabileceği konusunda uyardıklarını fakat Filistinli milyarderin kendilerini dinlemediğini söyledi.

Geçen ay Suudi Arabistan genelinde birçok iş insanı, politikacı ve devlet yetkilisinin tutuklanmasının ardından, Masri\'nin Perşembe gününden beri tutuklu olması Ürdün\'de büyük tepki topladı. Yetkililer, Ürdün\'ün ekonomisinde önemli bir rolü olan Masri\'nin tutukluluk durumuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.