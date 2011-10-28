-Filistinli Maraka'nın Erdoğan sevgisi başını derde soktu Kudüs (A.A) - 28.10.2011 - Filistinli işadamı Azzam Maraka'nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi ve hayranlık, İsrail polisiyle başını derde soktu. Filistinli işadamına, süpermarketinin camlarını kapladığı Erdoğan'ın büyük boy posterleri; market ve lokantasının üzerine, caddeye astığı Türk bayrakları nedeniyle sürekli ceza kesiliyor, işyeri kapatılmakla tehdit ediliyor. Maraka ise bu tehditlere aldırmıyor ve "Resimleri asla kaldırmayacağım... İstedikleri kadar ceza kessinler. Ben buraya Bin Ladin'in mi resimlerini astım? Bibi'nin, Barak'ın resimlerini assaydım ceza mı yazacaklardı? Erdoğan benim kahramanım... İşyerimi bile kapatsalar, bu kez Erdoğan'ın resimlerini dükkanımın önündeki yolların üzerine döşerim" dedi. Maraka'nın supermarketi ve lokantası, Doğu Kudüs'ün tam merkezinde, Şeyh Cerrah mahallesinde, Ebu Ubeyda caddesinin başındaki El Nuzha binasının giriş katında yer alıyor. Gelip geçenlerin, turistlerin yoğun olduğu alandaki işyerlerinin adı Ebu El-İz (İz'in Babası-İz, Maraka'nın ilk oğlunun adı) iken, Erdoğan'ın Davos'tan başlayarak, Filistinliler'e ve Filistin davasına yaklaşımı, Azzam Maraka'nın bu adı "Ebu El İz Erdoğan" a (İz Erdoğan'ın Babası) çevirmesine neden olmuş. Maraka, Erdoğan'ın çeşitli resimlerini büyütüp camlara asmakla kalmamış; aynı zamanda işyerinin içindeki dolaplar, kasanın etrafı Erdoğan resimleri, Türk bayraklarıyla süslü. Supermarketin küçük kartları, sipariş fişlerinin üzerinde de Erdoğan'ın resimleri var. Ancak bu Erdoğan sevgisi, Filistinli Azzam Maraka'ya pahalıya patlıyor. İsrail polisi, önceki gün bir kez daha gelip, kaldırılmasını istediği posterler nedeniyle bin 475 Şekel (yaklaşık 210 lira) daha ceza kesti. Böylece, bugüne kadar kesilen cezaların tutarı 2375 şekeli (yaklaşık bin lira) buldu. -Bibi, Barak resimleri olsaydı- Bu son bir yıl içinde kesilen cezaların beşincisi... İlk ceza, Maraka'nın fikrini değiştirmek bir yana resimlerin sayısını daha da artırması sonucunu getirmiş... "Önceleri 4 büyük poster vardı camlarda... Ceza kesilince ben de yenilerini ekledim" diyor Azzam Maraka... "Kesilen cezaları ödediniz mi?" sorusuna ise Ebu El İz, "Hayır, niye ödeyeyim ki... Yasadışı bir şey yapmadım... Buraya dünyaca sevilen bir ülke liderinin resmini koydum... Bibi'nin (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'deki bilinen adı), (İsrail Savunma Bakanı Ehud) Barak'ın resimlerini koysaydım ceza mı yazacaklardı? Ben buraya Usame Bin Ladin'in resmini mi koydum ki bana ceza yazıyorlar? Sadece yıldırmak istiyorlar... Ama hiç umurumda değil." Ne yapacaklar, işyerimi mi kapatacaklar? Kapatsınlar. Burayı kapatırlarsa, ben de bu sefer dükkanımın önüne, yollara Erdoğan'ın resimleri yapıştırırım... Asla geri çekilmem" diye karşılık verdi. Maraka'ya göre, cezalar, işyerinin bulunduğu alanda her türlü resim, işaretin kullanılmasını yasaklayan bir kanun hükmüne dayanılarak kesiliyor. Ama Baraka, benzer büyüklükteki resimlerin bulunduğu diğer dükkan ve mağazaların aynı şekilde cezaya uğramadığını söylüyor ve kendisine ceza kesilmesinin, İsrail ile Türkiye arasındaki gerginlik nedeniyle siyasi olduğunu ifade ediyor. Azzam Baraka, şimdi kesilen cezaları mahkemeye götürmeye de hazırlanıyor. -"Erdoğan benim Kahramanım, o dünya liderlerinin lideri"- Ebu El İz'in supermarket ve lokantasının adını değiştirme kararı 2 yıl öncesine dayanıyor. Davos'tan sonraki süreçte bu kararı vermiş ve şöyle diyor: "Erdoğan'ı bir kahraman olarak görüyorum. O tüm dünya başkanların başkanı bir kahraman... Davos'ta ilk kez kez İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e, 'Siz de çocukları öldürüyorsunuz' deyip, çıkıp gittiğinde, Erdoğan'ı çok sevdim. İşyerlerimin de ismini Erdoğan olarak değiştirmeye karar verdim. Bugüne kadar hiçbir Arap ülkesinin lideri, hatta bizim kendi liderlerimiz dahi Filistinlilerin çektiklerine karşı Erdoğan'ın yaptıklarını yapmadı; O'nun söylediklerini söylemedi. Evet, ben Arabım ama, Arap olmak istemiyorum. Dürüst olmak lazımsa, ben Türk olmak istiyorum... Biz Erdoğan'ı bizim için savaş veren tek kişi, tek lider olarak görüyoruz." Erdoğan resimleri, Türk bayraklarıyla birlikte Azzam Maraka, kendisinden her zaman alışveriş yapan büyük İsrailli müşterilerinin çoğunu kaybettiğini de ekledi. Yakın çevresinde yerleşik İsrail otellerinden 12'sinden 9'unun kendisiyle alışverişi kestiğini belirten Maraka, buna rağmen hayatından şikayetçi değil. "Gelirim biraz daha az olsun... Benim için farketmiyor..." diyen Filistinli, artık çocuklarını yetiştirdiğini, paraya da o denli ihtiyacı olmadığını dile getirip Başbakan Erdoğan'a şöyle sesleniyor: "Seni çok seviyorum Erdoğan... Sen benim kahramanımsın... Senden daha iyi bir dünya lideri görmüyorum. Sen bütün Arap ülkelerinin, İslam ülkelerinin liderisin."