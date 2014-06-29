Filistinli mahpuslar için 'zorla besleme' yasası



İsrail Parlamentosu'nun açlık grevi yapan Filistinlilerin "zorla beslenmesine" olanak verecek yasayı yarın onaylaması bekleniyor.

İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 80 Filistinli 63 günden beri ölüm orucunda. Sadece su, şeker, tuz ve vitamin takviyesi alan tutukluların büyük bölümü hayatî tehlike arz eden semptomlar nedeniyle tedavi altına alındı.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı İzak Aharonoviç yasanın hedefinin "Tutukluların ölüm orucu yoluyla İsrail devletine baskı uygulamasının önüne geçilmesi" olduğunu kaydetti.

Yasa tasarısına Batılı ülkelerden olduğu kadar İsrail muhalefetinden de eleştiriler var. Sol liberal Meretz Partisi milletvekili Tamar Sandberg, Haaretz gazetesine verdiği demeçte yasanın siyasi nedenlerle zorla beslenmeye olanak sağladığını belirterek, "zorla beslenmenin bir çeşit işkence yöntemi" olduğunu vurguladı. Ayrıca bazı İsrail vatandaşlık hakları dernekeri "insanın bedeni üzerindeki egemenlik ve tıbbi müdahaleyi reddetme hakkının ihlal edildiğini", uygulamanın insan onuruna aykırı olduğunu açıkladı.

‘İdari tutuklama’

Açlık grevindeki Filistinliler "idari tutuklama" uygulamasının son bulmasını istiyor. Söz konusu uygulama, tutsakların herhangi bir suçlama ya da yargılama olmaksızın tekrarlanabilen altı aylık sürelerle hapishanede tutulmasını mümkün kılıyor. İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 5 bin 700 Filistinlinin yaklaşık 200'ü bu uygulamayla tutuluyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’e uzun süredir bu uygulamayı sonlandırması yönünde çağrı yapıyor.