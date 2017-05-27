Filistinli mahkûmların açlık grevi sona erdi

İsrail'deki cezaevlerinde bulunan Filistinli mahkûmların yaklaşık altı haftadır sürdürdükleri açlık grevi sona erdi. Filistinli Esirler Cemiyeti başkanı Kaddura Faris, İsrail mercileriyle yapılan müzakereler sonucunda uzlaşmaya varıldığını ve eylemin sona erdirildiğini açıkladı.

İsrailli bir yetkili mahkûmların ayda bir görüş yerine iki kez aileleri tarafından ziyaret edilme taleplerinin kabul edildiğini açıkladı.

Filistinli yetkililer eyleme yaklaşık 1500 mahkûmla başlandığını belirtirken, İsrail makamlarının verilerine göre eylem sona erdiği sırada 800'den fazla Filistinli hala açlık grevindeydi. Eyleme devam eden mahkûmların sağlık durumlarının kötüye gittiği belirtiliyordu.

Abbas Trump'tan destek istemişti

Hapishanelerdeki koşulların iyileştirilmesini talep eden mahkûmlar 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı. Batı Şeria'da açlık grevine destek amaçlı düzenlenen gösterilerde göstericilerle İsrail güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Filistin lideri Mahmud Abbas bölgeyi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla görüşmesinde açlık grevine dikkat çekmesi için çağrıda bulunmuştu.

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AFP / SÖ, EC