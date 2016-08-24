Filistinli kızların Anne Frank belgeseli İran’da gizlice gösterildi

Gazze’de çekilen ve Filistinli kızların Anne Frank’ın günlüğünden parçalar okuduğu ‘Anne Frank: Then and Now’ (Anne Frank: Dün ve Bugün) belgeseli, gizli bir biçimde İran’da gösterildi. Filmin gizli gösterilmesinin nedeni, ülkenin dini lideri Ali Hamaney’in Yahudi soykırımını reddediyor oluşu.

Kültür Servisi'nin haberine göre, ‘Anne Frank: Then and Now’, 2014’te İsrail-Gazze çatışması esnasında çekildi. Film, Frank’in Nazi işgalindeki Hollanda’da saklandığı döneme dair eğitici bir belgesel ve günlükten pasajların iki İsrailli ve sekiz Filistinli kız tarafından canlandırıldığı iki kısımdan oluşuyor. Kızlardan bir tanesi, İsrail hava saldırısı sonrasında oluşan bir enkazın önünde performansını gerçekleştiriyor.

Detayları etkinliği organize edenleri koruma amacıyla gizlenen gösterimin sonrasında, filmin Hırvat yönetmeni Jakov Sedlar Frank hakkında bir saatlik bir konuşma yaptı. Sedlar, Deadline’a verdiği röportajda, “Günümüz dünyasında sanatın etkisi üzerince bolca konuştuk,” dedi. “Etkinliğin sonunda öğrencilerden biri ‘Bize yeni bir şey öğrettiğiniz için çok teşekkürler,’ dedi.”

Ayetullah Ali Hamaney, bu sene 27 Ocak’ta gerçekleşen Uluslararası Holokost Anma Günü’nde, Holokost’un gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulayan bir video paylaşmıştı. “Kara Zamanlar Sona Erdi Mi?” başlıklı videoda Hamaney, “Bu meselesinin özünün gerçek olup olmadığı net değil,” demişti. “Gerçek dahi olsa, nasıl olduğu net değil?”

Şalom sitesinde konuyla ilgili yayımlanan habere göre, İran devleti bu yılın başlarında, Holokost Anma Günü’nde resmi bir karikatür yarışması açmış konusunu ise 'Holokost’u inkar' olarak belirlemişti.

Sedlar, İran’da filmin soykırımla ilgili bilgileri yaygınlaştırmasını umduğunu söyledi ve izleyicilere “Arkadaşlarınıza Anne Frank’ı anlatın” dedi. “Hayatı hakkında detayları öğrenmeye çalışın; Holokost öğrenmeye çalışın.”