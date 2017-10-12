Filistinli gruplar Fetih ve Hamas "siyasi uzlaşma" için anlaştı

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - Filistinli iki büyük rakip grup olan Hamas ve Fetih, gelecekte \"siyasi bir uzlaşma\" sağlamak için anlaşmaya vardıklarını açıkladılar.

Hamas ve Fetih liderliklerinden yapılan açıklamaya göre, iki grup Mısır\'ın arabuluculuğunda anlaştı ve anlaşmaya ilişkin belge Kahire\'de imzalandı.

Fetih liderlerinden Azzam al-Ahmad ve Hamas temsilcisi Saleh al-Arouri tarafından imzalanan anlaşmaya göre, sınır kapılarındaki idari el değişiminin yanı sıra 3,000 Fetih güvenlik görevlisi, Gazze polis örgütüne alınacak. (Fotoğraflı)

Anlaşmaya ilişkin belge Kahire\'de, Fetih liderlerinden Azzam al-Ahmad (önde sağda) ve Hamas temsilcisi Saleh al-Arouri tarafından imzalandı. İstanbul DHA