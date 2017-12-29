T24 LogoT24 Logo
Dünya

Filistinli göstericilere İsrail askeri ateş açtı: 7 yaralı

Filistinli göstericilere İsrail askeri ateş açtı: 7 yaralı  İrfan Sapmaz, Ramallah, 29 Aralık, (DHA)- Ramallah’ın Beytil bölgesinde Cuma namazı sonrasında çatışmalar şiddetlendi

29 Aralık 2017 19:35

Filistinli göstericilere İsrail askeri ateş açtı: 7 yaralı 

İrfan Sapmaz, Ramallah, 29 Aralık, (DHA)- Ramallah’ın Beytil bölgesinde Cuma namazı sonrasında çatışmalar şiddetlendi. Çıkan çatışmalarda 7 kişi yaralandı.  Gazeteciler ve sağlık ekiplerine de ateş açan İsrail askeri bir taraftan da gaz bombaları ile göstericilere müdahale ediyor. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri yaralıları almak için ambulanslarla ateş altında görev yapmaya çalışıyorlar.  Birkaç Filistinli göstericinin Filistin bayrağı açtığı görülüyor. İsrail askerinin çok sayıda gaz bombası attığı, zırhlı araçlarla göstericilere müdahale ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

-Göstericinin vurulması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FilistinliSapmaz RamallahAralık DHA Ramallahın BeytilCumaOlayFilistinGörüntü Dökümü Göstericinin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24