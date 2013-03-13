Filistinli gençlerden Obama'ya mesaj: Akıllı telefonunu boşuna getirme

Filistinli gençler, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Barack Obama için "Obama, getirme akıllı telefonunu Ramallah'a, 3G teknolojisi yok Filistin'de" yazılı bilboardlar hazırladı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın bölgeye yapacağı ziyaretin yaklaşması dolayısıyla, Filistinliler, Obama'nın geçeceği Kudüs-Ramallah yoluna İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini anlatan afişler asıp dev bilboardlar yerleştirdi.

Batı Şeria'daki gençlik grupları, "Obama, getirme akıllı telefonunu Ramallah'a, 3G teknolojisi yok Filistin'de" yazılı dev bilboardlardan birini Obama'nın ziyaret etmesi beklenen Filistin yönetiminin merkezi yakınına, diğerini Nablus caddesinde bir binanın cephesine yerleştirdi.

Bilboardun tasarımcısı Mahir Alani AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençler arasında Obama'nın "Amerikalılar Black Berry'siz yapamaz" sözüne gönderme yapmak için böyle bir mesaj iletme fikri doğduğunu, İsrail'in güvenlik gerekçeleriyle 3G teknolojisine Filistin topraklarında izin vermemesine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

İsrail ordusunun kontrol noktaları ile Filistinlilerin hareketini engellediğine de dikkati çeken Alani, "Obama'ya sosyal medya aracılığıyla eğer Ramallah'a gelirse Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinden önce 2 saat Kalandiya sınır kapısında bekleyeceğini hatırlatan bir mesajımız daha var" diye konuştu.

Filistin İletişim Bakanı Safa Nasıreddin, bakanlığının Filistin'de 3G teknolojisinin bulunmaması nedeniyle Obama'nın, akıllı telefonunu ABD'de bırakmasına yönelik bir kampanya başlatacağını açıklamıştı.