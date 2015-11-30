Filistinli gencin katillerine mahkumiyet

Reşit olmayan iki İsrailli, bir Filistinli genci öldürmek suçundan mahkum edildi. Medya haberlerine göre Kudüs'teki mahkeme 2014 yılının temmuz ayında Filistinli Muhammed Ebu Hedair'in kaçırılıp yakılarak öldürülmesinin baş zanlısının da suçlu olduğuna hükmetti. 30 yaşındaki zanlıya, psikolojik rahatsızlığı gerekçe gösterilerek ceza verilmedi. Mahkeme, sanıkların üç İsrailli gencin öldürülmesine misilleme olarak 16 yaşındaki Filistinliyi canlı canlı yaktıklarının sabit görüldüğünü açıkladı. Sanıklar hakkındaki cezaların ileri tarihte açıklanacağı öğrenildi.