T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Filistinli BM temsilcisine veto

ABD, eski üst düzey politikacı Salam Fayyad’ın BM’nin Libya özel temsilcisi olarak atanmasını bloke etti. Gerekçe olarak ise Filistin kökenli olması gösterildi.

11 Şubat 2017 17:57

ABD, eski Filistin Başbakanı Salam Fayyad'ın BM'nin yeni Libya özel temsilcisi olarak atanmasını veto etti. ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, "ABD, bir Filistin devletini tanımıyor ve bu nedenle BM içerisinde bu adaylığın bu yönde gönderebileceği bir sinyali desteklemiyor” dedi.

Haley, "Guterres'in personel tercihi konusunda hayal kırıklığına uğradığını” söyledi. Haley, "BM'nin çok uzun bir süredir ve haksız yere Filistin yönetimi lehine ve ABD'nin müttefiki İsrail'in aleyhine taraf olduğunu” savundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Fayyad'ı Alman diplomat Martin Kobler'in halefi olarak atamak istediğini söylemişti. Kobler, Kasım 2015'ten bu yana Kuzey Afrika'daki bu kriz ülkesinde görev yapıyordu.

64 yaşındaki Fayyad ise 2007 ile 2013 yılları arasında Filistin Özerk Yönetimi başbakanlığı görevinde bulunmuş, daha önce de maliye bakanlığı yapmıştı.

Yeni temsilcinin görevi, Libya'da BM arabuluculuğunda varılan anlaşma uyarınca geçiş hükümeti kurulması müzakerelerini yürütmek olacak.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa, BS/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDSalam Fayyad LibyaFilistinFilistin Başbakanı Salam FayyadLibya Büyükelçisi Nikki HaleyGenel Sekreteri Antonio Guterres Güvenlik KonseyiFayyad AlmanMartin KoblerKasımKuzey AfrikaFayyadYönetimiLibyaDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24