Filistinli BM temsilcisine veto

ABD, eski Filistin Başbakanı Salam Fayyad'ın BM'nin yeni Libya özel temsilcisi olarak atanmasını veto etti. ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, "ABD, bir Filistin devletini tanımıyor ve bu nedenle BM içerisinde bu adaylığın bu yönde gönderebileceği bir sinyali desteklemiyor” dedi.

Haley, "Guterres'in personel tercihi konusunda hayal kırıklığına uğradığını” söyledi. Haley, "BM'nin çok uzun bir süredir ve haksız yere Filistin yönetimi lehine ve ABD'nin müttefiki İsrail'in aleyhine taraf olduğunu” savundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Fayyad'ı Alman diplomat Martin Kobler'in halefi olarak atamak istediğini söylemişti. Kobler, Kasım 2015'ten bu yana Kuzey Afrika'daki bu kriz ülkesinde görev yapıyordu.

64 yaşındaki Fayyad ise 2007 ile 2013 yılları arasında Filistin Özerk Yönetimi başbakanlığı görevinde bulunmuş, daha önce de maliye bakanlığı yapmıştı.

Yeni temsilcinin görevi, Libya'da BM arabuluculuğunda varılan anlaşma uyarınca geçiş hükümeti kurulması müzakerelerini yürütmek olacak.

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afp/dpa, BS/MK