Filistinli baba öldü



Batı Şeria'da evi kundaklanan aile ikinci kurbanını verdi. Bölge medyasındaki haberlere göre, İsrail'deki Beerşeba Hastanesi'nde bir haftadır yaşam mücadelesi veren baba hayatını kaybetti.

31 Temmuz'da Nablus ve Ramallah arasında kalan duma Duma köyünde Filistinlilere ait ev, kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atılarak ateşe verilmişti. Kundaklama anında evde uyuyan Filistinli aileden anne ve baba ile 4 yaşındaki oğulları ağır yaralı olarak kurtulmuş, 18 aylık bebek ise yanarak can vermişti.

Görgü tanıkları, kundaklama eylemini düzenledikleri tahmin edilen eylemcilerin yakınlardaki Yahudi yerleşim yeri Maale Ephraim'e kaçarken görüldüğünü söylemişti.

Cenaze defnedildi

Hayatını kaybeden babanın cenazesi bugün toprağa verildi. Cenaze törenine binlerce kişinin katıldığı bildirildi. İsrail radyosunun haberlerine göre, İsrail Ordusu olay çıkması ihtimaline karşı teyakkuza geçti.

Saldırı, İsrail'de yerleşim politikasını yeniden tartışmaya açmıştı.