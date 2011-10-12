T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Filistinli 2 hasta bebek Türkiye'de ANKARA (A.A)

12 Ekim 2011 19:19

-Filistinli 2 hasta bebek Türkiye'de ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Filistin'de tedavileri yapılamayan 2 bebek, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun talebi üzerine acil kalp operasyonu için Türkiye'ye getirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonu sonucu, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen özel donanımlı ambulans uçak ve sağlık ekibi, bugün Mısır El Ariş Havalimanı'ndan aldığı 2 bebeği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirdi. Bebekler, tedavileri için İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24