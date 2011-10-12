-Filistinli 2 hasta bebek Türkiye'de ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Filistin'de tedavileri yapılamayan 2 bebek, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun talebi üzerine acil kalp operasyonu için Türkiye'ye getirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonu sonucu, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen özel donanımlı ambulans uçak ve sağlık ekibi, bugün Mısır El Ariş Havalimanı'ndan aldığı 2 bebeği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirdi. Bebekler, tedavileri için İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.