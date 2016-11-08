Filistin’in Interpol’e üyelik talebi reddedildi

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılan açıklamada, “Interpol Genel Kurulu, Filistin’in Interpol’e üyelik talebinin tartışılmasını ve oylamaya sunulmasını reddetti.” ifadesi kullanıldı.

Interpol’ün Endonezya’da düzenlenen zirvesinde, Genel Kurul Toplantısı’nda 62 ülkenin Filistin’in üyelik talebine ret oyu kullandığı belirtilen açıklamada, “Filistin bir kez daha uluslararası bir kuruluşu politize etmeye çalışıyor.” denildi.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman ise yaptığı basın açıklamasında, Filistin’in üyelik talebinin reddedilmesinin İsrail diplomasisi adına "büyük bir başarı" olarak değerlendirerek, “Filistin’in Interpol’e üyelik girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu adım İsrail’in uluslararası camiadaki yerini bir kez daha güçlendirmiştir.” diye konuştu.

Filistin yönetiminden karara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin, temmuz ayında, Başbakan Rami Elhamdallah'ın imzasıyla Interpol'e üyelik için resmi başvuruda bulunmuştu.