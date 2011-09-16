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Dünya

Filistin'in BM'de tanınma girişimi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

16 Eylül 2011 00:15

-Filistin'in BM'de tanınma girişimi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 15.09.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Filistin'in BM'de tanınma girişimine ilişkin, ''Bu, BM'ye üye devletlere kalmış bir konudur'' dedi. Ban BM'de düzenlediği basın toplantısında, Filistin meselesine yönelik sorular üzerine, İsrail-Filistin ihtilafını sona erdirmenin ve iki devletli çözüme ulaşmanın son derece önemli bir amaç olduğunu, ancak bunun uzun yıllardır bir türlü yapılamadığını belirtti. Bu yüzden bu amaca ulaşmanın uluslararası toplumun bir önceliği olduğunu vurgulayan Ban, iki taraf arasında diyaloğa ve müzakerelere yeniden dönülmesi için gerekli şartların oluşturulmasının son derece önemli olduğunu söyledi.  BM Şartı'nın devlet olarak tanınma konusunda son derece açık olduğunu belirten Ban, ''Bu konular, BM üye devletlerin ilgilenmesi gereken konulardır, ben sadece üstüme düşen görevi yerine getireceğim'' dedi. Ban, İsrail-Filistin barış müzakerelerinde ilerleme kaydedilememesinden büyük sıkıntı duyduğunu söyleyerek, ''İki tarafın görüşmelere başlamaları hayati. Bu ihtilafı sona erdirmek ve iki devletli çözüme ulaşmakta çok geç kalındı. Zaman kaybediliyor'' diye konuştu. İsrail-Filistin meselesinin bölgede ülkeler arasındaki ilişkileri de kötü etkilediğine dikkati çeken Ban, bu kapsamda Türkiye-İsrail ve İsrail-Mısır ilişkilerinin olumsuz seyrettiğine işaret etti. Ban, bölgedeki tüm liderlere çağrıda bulunarak, ülkeler arasındaki ilişkileri güçlü siyasi liderlik ve vizyon göstererek iyileştirmeleri gerektiğini vurguladı.

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