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Dünya

Filistin'e uluslararası koruma öngören tasarı, BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Haziran (DHA) - Türkiye'nin dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na taşınan ve Filistinli sivillere 'uluslararası koruma' sağlanmasını öngören k

14 Haziran 2018 03:47

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Haziran (DHA) - Türkiye\'nin dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu\'na taşınan ve Filistinli sivillere \'uluslararası koruma\' sağlanmasını öngören karar tasarısı, Genel Kurul\'da kabul edildi. Tasarı; 120 \'evet\', 8 \'hayır\', 45 de \'çekimser\' oy aldı. 

ABD\'nin BM Daimi Temsilcisi Niki Halley\'in tasarıda değişiklik öngören ve Hamas\'ın kınanmasını isteyen önerisi 66 \'evet\' 73 \'hayır\' 26 \'çekimser\' oy ile Genel Kurul\'da kabul edilmedi.

BM Güvenlik Konseyi\'nde, daimi üyelerden ABD\'nin \'veto\' yetkisini kullanarak geri çevirdiği tasarı, New York\'taki BM Genel Merkezi\'nde oylamaya sunuldu. Hiçbir üye ülkenin \'veto\' yetkisi bulunmayan 193 üyeli Genel Kurul\'da alınacak kararın yaptırım yetkisi bulunmuyor ancak uluslararası toplumun görüşünü yansıtıyor. Tasarı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres\'in \'İsrail işgali altındaki Filistin\'de sivil halkın güvenliğini, korunmasını ve refahını sağlamanın yollarını ve araçlarını, uluslararası koruma mekanizmalarını harekete geçirmek için önerilerini\' 60 gün içinde bildirmesini de kapsıyor.

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