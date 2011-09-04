Filistin'den, Türkiye'ye teşekkür

T24 - Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Nabil Marouf, Türkiye'ye, özellikle uluslararası arenada Filistin halkına uygulanan zulmün sona ermesi ve Gazze'ye uygulanan ambargonun kaldırılması için izlediği politika ve tutumundan dolayı teşekkür etti.



Marouf, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin Devleti Cumhurbaşkanı, Filistin Hükümeti ve Filistin halkı adına, Filistin halkını ve davasını tüm siyasi ve ekonomik alanlarda destekleyen ve onaylayan duruşu için büyük kardeş Türk halkına ve güçlü, dirayetli Türk Hükümetine saygılarımı sunmaktan onur duyarım" ifadesini kullandı.



Özellikle uluslararası arenada Filistin halkına uygulanan zulmün sona ermesi ve Gazze'ye uygulanan ambargonun kaldırılması için izlemiş olduğu politika ve tutumundan dolayı Türkiye'ye sonsuz şükranlarını sunduğunu belirten Marouf, Filistin'e yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan saldırı ile ilgili Birleşmiş Milletler'in raporunu da reddettiklerini bildirdi.



Bu raporun "siyasileştirilmiş" ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Marouf, Gazze Şeridi'nin halen işgal altında olduğunu hatırlatarak, İsrail'in Gazze'nin gökyüzünde ve topraklarında bulunmasının yasal olmadığına, bunun uluslararası hukuka ve 1907 tarihli Lahey Sözleşmeleri'ne aykırılık taşıdığına işaret etti.



İsrail'in Gazze de dahil olmak üzere tüm Filistin'de yaptığı uygulamaların birinci derecede savaş suçu olduğuna dikkati çeken Marouf, şunları kaydetti:



"Türk Hükümetinin Filistin halkını destekleyen duruşu ve tutumunu selamlayarak, Türk Hükümetinin son yaptığı icraatları, kuşatma altında olan Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara'ya saldırı sonucunda dokuz Türk vatandaşın ölümüne sebep olan İsrail'in katliamına doğal bir cevap olarak kabul ediyoruz."







