Filistin’den Trump’a sert tepki

Filistin baş müzakerecisi ve Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saeb Erekat, Trump'ın Kudüs'ün statüsüne yönelik açıklamasına sert tepki gösterdi. Erakat "Trump’un açıklaması, onun uluslararası hukuku ve Kudüs’ün statüsü hakkında ABD’nin uzun süredir savunduğu dış politik duruşu hiçe saydığını gösteriyor” diye konuştu. Erakat, Trump’un danışması tarafından İsrail’e yönelik daha önce yapılan açıklamaların da iki devletli çözümden, uluslararası hukuk ve BM kararlarından tamamen bir geri dönüşe işaret ettiğini kaydetti.

Trump'tan İsrail'e Kudüs vaadi

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump pazar günü New York'ta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmüştü. Trump’ın seçim ofisinden yapılan açıklamada, Donald Trump'ın Netanyahu'ya ABD Başkanı seçilmesi halinde Kudüs’ün tamamını İsrail’in “bölünmemiş başkenti” olarak tanıyacağını ilettiği duyurulmuştu. “Kudüs 3 binden yıldan da uzun süredir Yahudi halkının başkentidir” diyen Trump’ın başkan seçilmesi halinde 1995 yılında ABD Kongresi tarafından alınan kararı yürürlüğe koyacağını kaydettiği bildirilmişti.

Benyamin Netanyahu, pazar günü Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Hillary Clinton ile bir araya gelmişti. Clinton da İsrail Başbakanı Netanyahu’ya destek sözü vermişti. Haaretz gazetesinin haberine göre Clinton, güçlü ve güvenli bir İsrail’in ABD için önemli olduğunu belirtti.

Kudüs'ün statüsü

İsrail, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nda Doğu Kudüs’ü ele geçirmiş ve 1980 yılında da ilhak ederek Kudüs’ü bir bütün olarak İsrail’in başkenti olarak kabul etmeye başlamıştı. Filistin yönetimi ise Doğu Kudüs'ü gelecekteki Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.

Aralarında ABD’nin de olduğu birçok BM üye devleti İsrail’in ilhakını tanımıyor ve Kudüs’ün nihai statüsünün Ortadoğu Barış Görüşmeleri kapsamında belirlenmesi görüşünü savunuyor.

©Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa, BD/BÖ