Filistin'den İsrail'e 3 füze!

Gazze'den bugün atılan füzeler İsrail'in Tel Aviv, Herzliya ve Ofakim kentlerine düştü.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, ''Mücahidlerimiz, İsrail'in, sivilleri ve basın mensuplarını hedef alan saldırılarına karşılık, Tel Aviv'deki Tel er-Rebi bölgesine m75 tipi bir füze fırlattı'' denildi.

Filistin, Tel Aviv'e 3 füze daha fırlattı. İsrail savunma sistemi tarafından 2 füze havada imha edilirken, 1 füze Tel Aviv'e düştü.

Füzenin boş alana düşmesi nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail'in sahil kentlerinden 87 bin nüfuslu Herzliya, birçok büyükelçilik ve diplomatın evinin bulunduğu yer olarak biliniyor.

Hamas'ın Ofakim kentine füze atması sonucu da 2 İsrailli ağır yaralandı.

Sirenlerin çalmaya başladığı şehir 3 füzeye hedef oldu. Füzelerden ikisinin düştüğü yer

belirlenemezken, füzelerden biri araca isabet etti. Araçtaki 2 İsrailli ağır yaralandı.