Filistin'deki Öfke Cuması'na Ümraniyeliler destek verdi

İSTANBUL, (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri\'nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasından sonra Türkiye\'de de ABD ve İsrail karşıtı protestolar gerçekleşiyor. İlçedeki vatandaşlarını Cuma Namazı çıkışı gerçekleştireceği protesto yürüyüşüne davet eden Ümraniye Belediyesi de Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas\'ın \'Kudüs\'e Destek\' amacıyla ilan ettiği \'Öfke Cuması\'na destek verdi.

\'Kudüs Kırmızı Çizgimiz\' sloganıyla düzenlenen protesto Medine Camii\'nde kılınan Cuma Namazı\'yla başladı. Vatandaşlar ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu Cuma Namazı sonrası Ellerinde \"Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir\", \"Kudüs\'e çıkmak imkân değil, iman meselesidir\", \"Kudüs İsrail\'in değil, kardeşliğin başkentidir\", \"Özgür Kudüs, özgür Filistin\" ve \"ABD\'nin Kudüs kararı yok hükmünde\" gibi pankartlarla birlikte Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak eski Ümraniye Belediye Binası\'na yürüdü. Mehter Takımı’nın gösterisiyle karşılanan grup yol boyunca sloganlarını ve tekbirlerini sürdürdü.

“ABD VE İSRAİL KUDÜS’E ASLA SAHİP OLAMAYACAK\"

Kalabalıkla birlikte ABD’nin kararına karşı çıkmak için yürüyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. İsrail ve ona uşaklık eden Amerika Birleşik Devletleri, Allah\'ın etrafını mübarek kıldığı ve Müslümanlar için önemli olan Kudüs\'ü yıllardır yok etmeye çalışıyor. Yaptıkları bu tahrik eninde sonunda İsrail\'in ve Amerika\'nın ayağına dolanacaktır. Maksatları tahrik edip bir savaş çıkarmak ise bunu başarabilirler ama bu Kudüs\'e sahip olmaları anlamına asla gelmeyecek. Kudüs\'ün sahibi Allah\'tır, Kudüs\'ün sahibi Müslümanlardır. Kudüs\'te yer alan Mescid-i Aksa Allah\'ın mübarek kıldığı bir yerdir. Bu yüzden Ümraniyeliler olarak burada yürüyüş yaparak, Kudüs\'ün bizim için bir imkân meselesi değil; iman meselesi olduğunu gösterdik. Dünyada ölüm bir kere vardır; gerekiyorsa Müslüman ölüyor şehit olur; ama asla taviz vermez.Kudüs eninde sonunda Kudüs Müslümanların olacaktır\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)