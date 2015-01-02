Filistin'de Yahudi yerleşimci sayısı artıyor



İsrail İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2014 yılı sonu itibariyle işgal altındaki Yahudi yerleşimlerinde toplam 389 bin 250 kişi yaşıyor. Yerleşimlerdeki nüfus artışı geçen yıla kıyasla yüzde 4'ü buldu.

En büyük yerleşimlerin başında Ramallah'ın batısındaki Modiin Ilit ile Kudüs'ün güneyindeki Beitar Ilit geliyor.

Açıklanan rakamlara Doğu Kudüs'e ilişkin veriler dahil edilmedi. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaklaşık 200 bin Yahudi yaşıyor.

Barış arayışının önde gelen engeli

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD İsrail'in yerleşim politikasını eleştiriyor. İşgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim yerlerinin genişletilmesi, Ortadoğu sorununa çözüm arayışının önündeki önde gelen engellerden biri olarak görülüyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi geçen ay Batı Şeria’da inşa edilen Amona yerleşiminin yıkılmasına karar vermiş, Yahudi yerleşimciler karara tepki göstermişti.

Amona için daha önce de yıkım kararı almış, 2006'da evleri yıkmak üzere üzere harekete geçen polis, Yahudi yerleşimcilerin direnişi ile karşılaşmıştı. Yerleşimcilerle polis arasında yaşanan arbedede 250'den fazla kişi yaralanmıştı.