Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1641'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail savaş uçaklarının Refah kentinde Zağreb ailesinin evine düzenlediği saldırıda, ailenin 9 ferdinin öldüğünü, aynı aileden ve çevredekilerden 40 kişinin yaralandığını belirtti. Kudra, İsrail ordusunun 7 Temmuz'dan bu yana düzenlediği saldırılarda bin 641 kişinin öldüğünü, 8 bin 850 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Moustafa Maged Haboosh’un Anadolu Ajansı’nda yer alan haberine göre, Kudra, İsrail savaş uçaklarının Ebu Süleyman ailesinin evine düzenlediği saldırıda da 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail Savaş uçaklarının Gazze kentine düzenlediği saldırıda en-Neyrib ailesinden 5 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Kudra, bir başka saldırıda ise 15 kişinin yaralandığını ifade etti.

İslam Üniversitesi vuruldu

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'deki İslam Üniversitesi'nin kampüsünü de bombaladığı bildirildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait F-16 savaş uçakları, er-Rimal mahallesindeki İslam Üniversitesi'ni hedef aldı. Saldırıda bina büyük hasar görürken ölen ya da yaralanan olmadı.

Ayrıca, İslam Üniversitesi bitişiğindeki Ezher Üniversitesi'nin binasının da büyük hasar gördüğü ifade edildi.



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv kentine 3 roket atıldığı belirtildi. Açıklamada, roketlerin türü hakkında bilgi verilmedi.





Refah'ta hastane boşaltıldı





İsrail'in saldırılarına maruz kalan Refah kentindeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi, İsrail saldırıları nedeniyle boşaltıldı.



Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra, kentin en büyük hastanelerinden biri olan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinin İsrail ordusuna ait topçu birlikler tarafından defalarca bombalandığını belirterek, "Hasta ve yaralıların zarar görmesinden endişe ettiğimiz için hastaneyi tamamen boşaltmak zorunda kaldık" dedi.



Hasta ve yaralıların Refah'taki küçük iki hastaneye nakledildiğini söyleyen Kudra, "Hastanelerdeki kapasite azlığı nedeniyle sevki gerçekleşen onlarca hasta tedavi edilemiyor" diye konuştu.



Şiddetli saldırılar nedeniyle ambulansların Refah kentinden çıkamadığını hatırlatan Kudra, "Uluslararası kurumlar, yaralıların hayata gözlerini yummadan önce Han Yunus ve Gazze'deki hastanelere nakli için güvenlik koridoru açılması adına müdahalede bulunmalı" diye konuştu.



"Koruyucu Hat" adı altında 7 Temmuz'da Gazze’ye havadan saldırı başlatan İsrail ordusu, 17 Temmuz Perşembe akşamı da karadan saldırıya geçmişti.



İsrail'in havadan, karadan ve denizden Gazze'ye yönelik saldırılarının 26'ncı gününde taraflar arasında varılan 72 saatlik koşulsuz insani ateşkes, yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra İsrail tarafından tek taraflı sonlandırılmıştı.