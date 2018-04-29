Filistin'de Hamas 11 yılın ardından seçime hazır

Filistin'de Hamas , Gazze Şeridi'ni yöneten komiteyi dağıtıp genel seçim düzenlemeye hazır olduğunu açıkladı. Filistin'de en son 2006'de genel seçim düzenlenmişti.

Hamas, El Fetih ile daha fazla diyalog kurarak aralarında onyıllardır süren husumete son vermek istediklerini de duyurdu. El Fetih de yayınladığı açıklamayla Hamas'ın duyurusunu mutlulukla karşıladıklarını belirtti ve Mısırlı yetkililere teşekkür etti.

İki örgütün de temsilcileri Kahire'de Mısırlı yetkililerle görüşüyor.

2007'de iki örgüt arasındaki ölümcül çatışmaların ardından El Fetih Gazze Şeridi'nden çıkartılmıştı.

O tarihten bu yana Hamas Gazze'yi, El Fetih ise Batı Şeria'nın İsrail işgali altında bulunmayan bölgelerini kontrol ediyor ve iki örgüt arasında gerçekleşen birlik hükümeti girişimleri başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Mısır'daki El Fetih delegasyonunun başında bulunan Azzam al-Ahmad, "Bu adım Filistin siyasetinin birliğini güçlendirecek ve halkımızın acı çekmesine yol açan derin ayrımı ortadan kaldıracak" diye konuştu.

2006 yılında gerçekleşen son genel seçimi Hamas kazanmış, fakat 2007'deki çatışmaların ardından Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından görevden alınmıştı.

Associated Press ajansı ise birlik hükümetinde en büyük sorunlardan birinin Hamas'ın güvenlik güçlerini Mahmud Abbas'ın kontrolüne bırakıp bırakmayacağı konusu olduğunu, bu konunun henüz netliğe kavuşmadığını yazdı.

Hamas ve bazen yalnızca askeri kanadı olan İzzeddin el Kassam Tugayları İsrail, ABD, AB ve İngiltere tarafından bir terör örgütü olarak tanımlıyor. Türkiye ise ne Hamas'ı ne de İzzeddin el Kassam Tugayları'nı terör örgütü olarak değerlendiriyor.