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Politika

Filistin'de bölünmenin tarihi belli oldu

24 Ekim 2009 12:08

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, devlet başkanı ve parlamento seçimlerinin 24 Ocak 2010 tarihinde yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Abbas'ın sözcüsü, seçimlerin Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde yapılacağını açıkladı.
Abbas'ın seçimlere El Fetih'in lideri olarak gireceği bildirilirken, Gazze Şeridi'ni kontrol altında bulunduran Hamas seçimini kendisinin yapacağını belirtti.

Hamas'ın dediğini yapması durumunda bölünmüş Filistin topraklarında rakip iki devlet başkanı, iki parlamento ve iki başbakan olacağı kaydediliyor.

Filistin grupları arasındaki ilişkiler 2007'de Hamas'ın Gazze Şeridi'nde denetimi ele geçirmesinden sonra kopmuştu. Hamas, Gazze'de kendi fiili hükümetini kurarken, Abbas ise Batı Şeria'da Batı'nın da desteklediği hükümetin başkanı olarak kalmıştı.
Filistin'de son seçimler 2005 yılında yapılmıştı.

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