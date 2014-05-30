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Dünya
Deutsche Welle

Filistin'de birlik hükümeti kuruluyor

Filistin'de Hamas ve El Fetih arasındaki barış süreci hızlanıyor. Filistin lideri Mahmud Abbas, yeni birlik hükümetini kurmak üzere Rami Hamdallah'ı görevlendirdi.

30 Mayıs 2014 15:37


Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas tarafından birlik hükümetini kurmakla görevlendirilen Rami Hamdallah'ın yedi yıl sonra bir araya gelen Hamas ve El Fetih'i kapsayan hükümetin başbakanı olması bekleniyor. Ramallah'ın yeni kabineyi ne zaman sunabileceği ise şimdilik bilinmiyor.

Bakanlıkların dağılımı belli değil

Taraflar arasında bakanlıkların dağılımı konusunda henüz anlaşma sağlanabilmiş değil. Özellikle de dışişleri bakanlığı Hamas ve El Fetih arasında tartışmalara neden oluyor.

Filistin yasalarına göre, Hamdallah'ın hükümeti kurabilmesi için üç hafta süresi var ve bu süre gerekirse en fazla iki hafta daha uzatılabiliyor.

Hamdallah'ın teknokratlardan oluşturacağı birlik hükümeti geçici olarak görev yapacak ve başlıca görevi bu yıl içinde Filistin bölgelerinde yeni bir seçimi organize etmek olacak.

İsrail yakınlaşmadan rahatsız

El Fetih ve Hamas geçen nisan ayının sonunda ortak bir hükümet kurmayı kararlaştırmıştı.

İsrail ise Hamas ve El Fetih arasındaki bu yakınlaşmayı, Hamas'ın İsrail'in var olma hakkını tanımadığı gerekçesiyle protesto ediyor. Hamas ayrıca ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Uzman görüşü

Yeni birlik hükümetinin değişim sağlayacağı konusunda kuşkuları olduğunu belirten Filistinli analist Hafız Barguti, yeni hükümetin seçim hazırlığı yapması gerektiğini, ancak Hamas'ın seçimlere hazır olduğuna inanmadığını dile getirdi.

Hamas'ın Gazze Şeridi'ni kontrolü altında tutmak istediğini vurgulayan Barguti, Filistin bölgelerinde her şeyin aynı kalacağı değerlendirmesinde bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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