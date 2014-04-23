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Dünya
Deutsche Welle

Filistin'de birlik adımı

Filistinli gruplar El Fetih ile Hamas bir birlik hükümeti kurulması ve seçime gidilmesi konusunda uzlaşma sağladı. Gelişmenin, İsrail’le yürütülen barış müzakerelerini olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

23 Nisan 2014 21:16


Batı Şeria'da yönetimi elinde bulunduran Mahmud Abbas liderliğindeki El Fetih ile Gazze'yi kontrolü altında tutan Hamas örgütü aralarındaki barış sürecini güçlendirecek bir anlaşmaya imza attı. Taraflar, Gazze'de ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, anlaşmayla ilgili ayrıntıları açıkladı. Anlaşma uyarınca, beş hafta içerisinde bir birlik hükümeti kurulması ve bu hükümetin de Filistin meclisinde güvenoyuna sunulması planlanıyor. Altı ay sonra da seçimlerin yapılması öngörülüyor. Medyada yer alan haberlere göre, hükümet teknokratlardan oluşacak.

'Müzakerelerin sonu'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kısa bir süre önce, barış müzakerelerini yürüten Mahmud Abbas’ın İsrail ile Hamas arasında kimi ‘partner' olarak gördüğüne dair seçim yapması gerektiğini söylemişti. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ise Hamas’la yapılan bir barış anlaşmasının altına imza atılmasının barış müzakerelerinin sonu olduğu değerlendirmesini yaptı. ABD'nin arabuluculuk yaptığı barış müzakerelerinde süre gelecek salı günü doluyor. Müzakerelerin bu tarihten sonra yürütülüp yürütülmeyeceği ise şu anda belirsiz.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'nden hemen hemen her gün İsrail topraklarına roket saldırıları düzenleniyor. İsrail'in varlık hakkını reddeden Hamas İsrail devletinin yok edilmesini hedefleri arasında gösteriyor.

Radikal İslamcı çizgisi ile bilinen Hamas ile El Fetih arasında 2011 ve 2012 yıllarında da benzer uzlaşmalar sağlanmış ancak hiçbiri hayata geçirilememişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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