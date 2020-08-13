Filistin yönetimi: BAE'nin İsrail ile anlaşması Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanettir

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını açıklamasının ardından Filistin Yönetimi yaptığı açıklamada, "BAE'nin İsrail ile anlaşması Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanettir" ifadelerini kullandı.

Filistin Yönetimi’nden yapılan yazılı açıklamada, BAE’nin İsrail ile normalleşme konusunda anlaşmaya varmasının şiddetle kınandığı ve reddedildiği belirtildi.

BAE’nin, “işgal devleti” İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarının ilhakını geçici olarak askıya alması karşılığında ve Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirme planları gölgesinde bu anlaşmaya vardığına vurgu yapılan açıklamada, “BAE'nin İsrail ile anlaşması Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanettir. Bu adım Arap Barış Girişimi, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantılarının ve uluslararası meşruiyetin kararlarını yerle bir etmektir. Ayrıca Filistin halkının haklarını, başta Mescid-i Aksa olmak üzere mukaddesatını görmezden gelmek ve 1967 sınırları üzerinde bağımsız bir Filistin devleti taleplerini görmezden gelmek demektir" denildi.

Açıklamada, BAE’ye bu karardan geri dönmesi çağrısı yapılarak, Arap halklarının bu tür kararlara itibar etmemesi gerektiği savunuldu.

BAE’nin veya başka herhangi bir tarafın Filistin halkı adına konuşma haklarının olmadığına dikkat çekilen açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Filistin Yönetimi’nin Arap Birliği’ni acil toplantıya çağırdığı, İİT’yi de bu kararı reddetmeye davet ettiği belirtildi.

Büyükelçisini geri çekti

Öte yandan Filistin, İsrail ve BAE'nin anlaşmasına. tepki olarak Abu Dabi’deki büyükelçisini geri çekti.