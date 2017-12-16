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Dünya

Filistin ve Ürdün vatandaşı Arap Bankası Başkan, Suudi Arabistan'da gözaltına alındı

Filistin ve Ürdün vatandaşlığı bulunan Masri'nin Ürdün kralı 2. Abdullah ile yakın olduğu belirtildi

16 Aralık 2017 16:43

Filistin ve Ürdün vatandaşlığı bulunan Arap Bankası Başkanı Sabih el Masri, Suudi Arabistan'da gözaltına alındı.

CNN Türk'ün Arap basınına dayandırdığı habere göre, iş toplantısı için başkent Riyad'a giden Masri, havaalanında gözaltına alındı. Masri'nin gözaltına alındıktan sonra iki telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, iş ortaklarını ve banka yönetimini aradığı ifade edildi.

80 yaşındaki Sabih el Masri'nin Ürdün kralı 2. Abdullah ile yakın ilişkileri bulunuyor.

Suudi Arabistan Ürdün'den intikam alıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına en büyük tepkiyi veren ülkelerden biri olan Ürdün'ün, Suudi Arabistan ve BAE tarafından baskı altına alındığı geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti. 

Ne olmuştu?

Kasım ayının başında Suudi Arabistan’da gecesi Kral Salman’ın Prens Muhammed başkanlığında yeni bir yolsuzlukla mücadele komitesi kurulduğunu duyurmasının ardından dünyanın en zengin adamlarından Prens El Velid bin Talal ve Prens Miteb’in de aralarında bulunduğu 11 prens ve 4 bakanın yanı sıra çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. 

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