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Dünya
Deutsche Welle

Filistin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye oldu

Filistin, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bugün resmen üye oldu. Ancak İsrail’e karşı ‘savaş suçu’ gerekçesi ile dava açabilmesi yine de birçok farklı etkene bağlı.

01 Nisan 2015 18:43


Filistin Özerk Yönetimi Lideri Mahmud Abbas, yılbaşında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Filistin topraklarındaki otoritesini tanıdığı duyurmuştu. Abbas, bundan iki gün sonra da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu temel anlaşması olan Roma Sözleşmesi’ni imzalayarak Birleşmiş Milletler’e sunmuş ve mahkemenin Filistin topraklarındaki otoritesini 13 Haziran 2014 tarihinden itibaren tanıdığını bildirerek mahkemeye üyelik sürecini başlatmıştı. Bu süreç, 1 Nisan 2015’te tamamlandı ve Filisitin, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne resmen üye oldu.

Bu üyelikle Filistin’in mahkemeye İsrail’le ilgili şikayette bulunmasının da önünü açılmış oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi, taraf ülkelerin topraklarında işlenen soykırım, insanlığa karşı suç, savaş ve saldırı suçlarını işleyen bireyleri yargılıyor.

Dava açılabilecek mi?

İsrail, mahkemeyi tanıyan ülkeler arasında bulunmuyor. İsrail, Filistin'in başvurusunu "tek taraflı" olarak nitelendiriyor ve yargı sürecinin başlamasına itiraz ediyor.

İsrailli asker, politikacı ya da silahlı Filistinli gruplara karşı Uluslarası Ceza Mahkemesi’nde dava açılıp açılamayacağı belirsizliğini koruyor. Ramallah’taki Biezeit Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü’nden öğretim görevlisi Valentina Azarov, en büyük zorluğun İsrail’in mahkeme ile işbirliği yapmasında yattığını vurguluyor. Zira mahkeme’nin gerekli bilgilere erişimine İsrail’in izin vermesi gerekiyor. İsrail buna izin vermeyeceğini duyurmuştu.

Filistin 2012 yılının kasım ayında Birleşmiş Milletler'de gözlemci ülke statüsü elde etmişti. Mahkemenin kuruluşunu öngören Roma Statüsü şimdiye kadar 122 ülke tarafından kabul edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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