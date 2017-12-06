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Dünya

Filistin Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının "savaş ilanı" olacağını söyledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Aralık (DHA) - İngiltere Filistin temsilcisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının bir savaş ilanı olacağını söyledi

06 Aralık 2017 18:37

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Aralık (DHA) - İngiltere Filistin temsilcisi, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasının bir savaş ilanı olacağını söyledi.
İngiltere Filistin temsilcisi Manuel Hassassian, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmesinin ABD ve İsrail barış sürecini sona erdirebileceğini söyledi. BBC\'de bir radyo görüşmesine katılan Hassassian, \"Eğer Trump Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan ederse, ABD ve İsrail barış anlaşmasını unutabilir. Trump bu açıklamasıyla Orta Doğu\'ya ve tapınaklarının İsrail egemenliği altına girmesini istemeyen milyarlarca Müslüman\'a ve Hıristiyan\'a savaş açıyor\" dedi.
Hassassian\'ın açıklamaları, geçen hafta Filistin Başkanı Müşaviri Mahmoud Habash\'ın Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasının \"barış sürecini yok edeceği\" açıklamalarının ardından yüzeye çıktı. Mahmoud Abbas\'ın yerine konuşan Mahmoud Habash, Kudüs\'le ilgili yapılacak herhangi bir değişimin bedelini \"bütün dünyanın ödeyeceğini\" söyledi.

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