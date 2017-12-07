Filistin: Trump'ın kararı Washington'ı Filistinliler ve İsrailliler arasındaki barış sürecinin dışında bırakacaktır

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin başkent kararına ilişkin ilk açıklamasında "Trump'ın kararı Washington'ı Filistinliler ve İsrailliler arasındaki barış sürecinin dışında bırakacaktır" ifadelerini kullandı. ABD'nin kararı için "Filistin saflarının birleşmesi açısından bağımsızlığına kavuşması açısından bir desetekleyici nitelik taşımakta" nitelemesinde bulunan Abbas, konuşmasını "Yaşasın Kudüs, Filistin Devleti'nin başkenti" diyerek noktaladı.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Trump'ın kararı Washington'ın barış sürecinden çekilme ilanıdır. Bu karar, işgal ve yurt edindirmeye teşviktir"

"Uzun yılardan beri ABD rol oynuyordu. Bu İsrailin mükafatlandırılmasıdır. Bu aşırı örgütlere yardım edecektir. Bunlar bir dini savaş çıkarmak için bir bahane arıyorlar. Uluslaraası düzeyde hiç bitmeyen savaşlara yol açacaktır. Biz bunlar olmasın diye hep çalıştık. Kardeş dost ülkelerin liderleri ile yakın dost içinde olduk. Barışın uygulanması için işgal topraklarının boşaltılması için, bağımsız bir Filistin devleti için çalıştık. 194 no'lu karar doğrultusunda bunların yapılmasını istedik. Saat saat yeni gelişmeleri izlemekteyiz. Uygun kararları alacağız.

Dostlarımızla bir araya gelerek karar alacağız. Filistin saflarının birleşmesi açısından bağımsızlığına kavuşması açısından bir desetekleyici nitelik taşımaktadır.

Çok acil toplantılar yaparak gelişmeleri çok yakından inceleyeceğiz. Kudüs de Filistin devletinin başkentidir.

Kimse Kudüs'ün Arap şehri olduğunu değiştiremez. Hiç bir girişim bu tarihi değiştiremez. Bu kutsal şehir tarih boyunca bunların üstesinden geldi. Trump'ın kararı, Kudüs şehrinin gerçeğini değiştirmeyecektir.

Kardeşlerim biz imanımız ve ulusal birliğimize inandığımız için Arap ülkeleri ve İslam ülkeleri ile birlikte tek cephe olarak kalıp Kudüs için savaşacağız.

Yaşasın Kudüs, Filistin Devleti'nin başkenti."